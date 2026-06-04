Los precios de los robots humanoides se desploman: ahora más baratos que los coches

El mercado de los robots humanoides está al borde de un cambio fundamental. Hace apenas un año, los prototipos de ingeniería costaban casi un millón de yuanes (aproximadamente 150.000 dólares), pero hoy en día, estos dispositivos aparecen masivamente en los mercados secundarios de China a precios diez veces más bajos. Actualmente, se pueden comprar por alrededor de 50.000 yuanes (aproximadamente 7.400 dólares). Según Ixbt.com informa .

El número de robots «casi nuevos» comprados para pruebas por blogueros tecnológicos y agencias también ha aumentado en las plataformas de comercio secundario. Estos dispositivos suelen venderse con un descuento del 60-70 % sobre su precio original. La competencia en el mercado primario también se ha intensificado: Unitree Robotics ofrece su robot R1 Air por 29.900 yuanes, mientras que el precio de un nuevo robot de dos brazos lanzado en abril ha bajado a 26.900 yuanes.

El robot Bumi, presentado por Songyan Power, se convirtió en el primer modelo en la historia de los robots humanoides en caer por debajo del umbral de 10.000 yuanes, con un precio de 9.998 yuanes. El primer lote de 500 unidades se agotó en solo dos días. Además, el modelo Booster K1 de Booster Robotics también se vende por 29.900 yuanes, lo que indica una fuerte caída en los precios de los robots industriales.

El mercado de alquiler de robots también ha experimentado una reducción significativa de precios. Mientras que antes el alquiler diario de un robot humanoide llegaba a 10.000 yuanes, para mayo de este año los precios de alquiler comercial habían bajado a 800–1.500 yuanes por día. Los expertos creen que la disminución en el costo de los componentes y la transición de las condiciones de laboratorio a la producción en masa están impulsando nuevas reducciones de precios.