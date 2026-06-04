El precio del Bitcoin se estanca en el nivel de soporte de 60.000 dólares

Tras la apertura de las operaciones en Wall Street el jueves, el precio del Bitcoin (BTC) cayó por debajo de los 64.000 dólares, con pérdidas semanales que alcanzaron el 13,5 %. Según los datos de TradingView, el precio del BTC tiene dificultades para recuperarse después de alcanzar su nivel más bajo desde principios de febrero. Cointelegraph.com informa .

El par BTC/USD ha vuelto a probar su línea de tendencia de la media móvil simple (SMA) de 200 semanas y continúa imitando el comportamiento del mercado «bajista» de 2022. El destacado trader Daan Crypto Trades enfatizó en su análisis en la plataforma X que la caída continúa después de una prueba fallida de la zona de 80.000 dólares.

Según el experto, la atención principal actual se centra en el nivel de 60.000 dólares, que debería servir como punto de apoyo clave que mantiene el mercado. La importancia de este nivel se ve reforzada por el hecho de que el indicador semanal 200MA también se encuentra en esta zona.

El recurso analítico The Kobeissi Letter señala que desde octubre de 2025, la capitalización total del mercado de criptomonedas ha perdido más de 2 billones de dólares. Esto está causando una creciente preocupación entre los inversores y una disminución de la liquidez.

A corto plazo, los vendedores siguen dominando. Según un analista conocido con el seudónimo de Exitpump, cada aumento de precio en el libro de órdenes de futuros del exchange Binance se encuentra con una fuerte presión de venta, lo que obstaculiza el movimiento alcista del precio.