Comienza la construcción de un nuevo paso elevado moderno en el distrito de Zangiota

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Comienza la construcción de un nuevo paso elevado moderno en el distrito de Zangiota

¡Se ha anunciado una de las noticias más alegres y esperadas del año para los residentes del distrito de Zangiota en la región de Taskent, así como para todos los conductores que circulan regularmente por esta zona! Se ha puesto en marcha un gran proyecto de infraestructura para eliminar los atascos de tráfico, acercar los lugares distantes y garantizar la seguridad de los desplazamientos de la población.

Según un informe oficial del servicio de prensa de la SA "Ferrocarriles de Uzbekistán", el famoso paso a nivel situado entre las estaciones de ferrocarril "Sobir Rahimov" y "O'rtaovul" en el distrito, que ha causado grandes inconvenientes a los conductores durante muchos años, está siendo modernizado a fondo. En estos días, los trabajos de construcción de un puente moderno (paso elevado) para garantizar el libre flujo de tráfico en esta zona han entrado en una fase intensa.

Una solución moderna a un problema de larga data

Esta iniciativa de construcción tiene como objetivo eliminar completamente las restricciones de tráfico que han sido el problema más doloroso y urgente para los residentes locales y los conductores durante muchos años. Según el plan del proyecto, en lugar del antiguo paso a nivel donde los coches esperaban horas durante el paso de los trenes, se está erigiendo un magnífico y moderno paso elevado de 23,6 metros de longitud .

Comienza la construcción de un nuevo paso elevado moderno en el distrito de Zangiota

La finalización de la nueva estructura de ingeniería garantiza los siguientes cambios positivos:

  • Flujo de tráfico ininterrumpido: Los coches podrán circular continuamente día y noche sin detenerse, independientemente del tráfico ferroviario;

  • Reducción de la congestión: Las situaciones estresantes y las largas colas, especialmente durante las horas punta (mañana y tarde), se eliminarán significativamente;

  • Alta seguridad: El riesgo de accidentes de tráfico se minimizará gracias a la intersección totalmente independiente de la vía férrea y la carretera.

Nueva comodidad para conductores y pasajeros

Una vez que este paso elevado esté completamente construido y puesto oficialmente en servicio, el potencial de transporte y logística del distrito de Zangiota aumentará aún más. Esto, a su vez, ahorrará tiempo a los pasajeros y garantizará su llegada segura a sus destinos.

Objeto del proyecto

Longitud de la estructura

Objetivo principal

Tramo entre las estaciones de Sobir Rahimov y O'rtaovul

23,6 metros

Eliminación de la congestión, garantía de un tráfico seguro e ininterrumpido

Observación de Zamin: Estas obras de construcción realizadas en nuestro país para mejorar la infraestructura vial son algunas de las medidas más nobles que sirven para aumentar el bienestar de nuestra gente. ¡Deseamos éxito a nuestros ferroviarios y constructores en este trabajo responsable!

¡Siga siempre las últimas noticias de construcción en la región de Taskent y nuestra capital, los cambios en las carreteras y las mejores noticias sobre la vida en nuestro país junto con nosotros en las páginas de Zamin!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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