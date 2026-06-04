Reseña del Oura Ring 5: Más fino, ligero y perfecto

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Reseña del Oura Ring 5: Más fino, ligero y perfecto

Cuando desempaqueté el Oura Ring 5, me sorprendió inmediatamente lo pequeño que es. Como usuario del modelo Oura Ring 4 Ceramic, el nuevo Ring 5 es notablemente más compacto y ligero. Oura describe este dispositivo como el anillo inteligente más pequeño del mundo, y es un 40 por ciento más pequeño que su predecesor. El ancho del anillo se ha reducido de 7,90 mm a 6,09 mm, y su grosor de 2,88 mm a 2,28 mm. Según Techcrunch.com informa .

Los cambios de peso también son agradables: el Ring 5 pesa entre 2 gramos y 2,69 gramos dependiendo del tamaño, mientras que el Ring 4 pesaba entre 3,3 gramos y 5,2 gramos. Estos cambios no solo mejoran la comodidad, sino que también hacen que el dispositivo se parezca más estéticamente a una joya ordinaria. Ya no parece un «gadget inteligente» en el dedo, sino que se integra perfectamente con otros anillos. Esto es exactamente lo que necesitaban los usuarios que se quejaban del volumen de los anillos inteligentes.

Oura implementó esta actualización en respuesta a las demandas de los usuarios y a la presión de competidores sin suscripción como RingConn y Ultrahuman. El Ring 5 es apenas perceptible en el dedo, lo que lo hace más cómodo para monitorear el sueño y los indicadores de salud por la noche. Esta es la solución ideal para quienes no están acostumbrados a dormir con un reloj inteligente. La compacidad del dispositivo no ha afectado negativamente su funcionalidad.

La duración de la batería también ha mejorado: el Ring 5 dura de 6 a 9 días con una sola carga (en comparación con 5–8 días del modelo anterior). Después de cinco días de uso continuo, me quedaba un 25 por ciento de batería. Cabe destacar que el nuevo modelo está disponible actualmente en tallas del 6 al 13. La empresa declaró que se centró en las tallas más populares debido a complejidades de fabricación.

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Nodirbek Razzokov
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