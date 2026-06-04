El exchange Bybit añade el stablecoin USDPT de Western Union

El exchange de criptomonedas Bybit ha integrado el stablecoin USDPT emitido por Western Union en su plataforma. Este movimiento marca la primera vez que el dólar digital del gigante de los pagos se lista en una importante plataforma de trading de criptomonedas. Según un anuncio publicado el jueves, el USDPT, vinculado al dólar estadounidense, ya está disponible para almacenamiento, trading y transferencias para los usuarios de Bybit. Cointelegraph.com informa .

Esta asociación amplía el alcance del USDPT más allá de los pagos simples, integrándolo en el ecosistema de trading de criptomonedas. Bybit se convirtió en el primer gran exchange en apoyar este activo. Western Union lanzó el stablecoin USDPT en la blockchain Solana en mayo de este año como parte de su estrategia de activos digitales.

Emitido por Western Union Digital, este stablecoin está respaldado por reservas mantenidas en el Anchorage Digital Bank. Los representantes de la compañía afirman que el activo cumple plenamente con los requisitos de la legislación estadounidense GENIUS Act. Esto garantiza el cumplimiento de las normas regulatorias federales establecidas para los stablecoins de pago.

Actualmente, el mercado de stablecoins sigue siendo uno de los segmentos de más rápido crecimiento en el sector de los activos digitales. Según los datos de DeFiLlama, el valor total de los stablecoins vinculados al dólar ha alcanzado casi 320 mil millones de dólares. Junto con Western Union, grandes instituciones financieras como MoneyGram, Mastercard y Visa están entrando activamente en este mercado.

En concreto, MoneyGram lanzó recientemente el stablecoin MGUSD en la red Stellar, mientras que Mastercard está ampliando el soporte para activos como USDC, PYUSD y RLUSD en sus sistemas de liquidación. Visa anunció que el volumen de transacciones realizadas a través de stablecoins ha alcanzado los 7 mil millones de dólares anuales.