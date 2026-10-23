El iPhone Duo a la venta en el mercado «Malika»

En Taskent, el nuevo dispositivo iPhone Duo de Apple se está poniendo a la venta a precios que oscilan entre los 4 000 y los 5 000 dólares. Videos sobre las ventas en el mercado «Malika» han comenzado a circular en las redes sociales.

Según la información presentada, se piden 4 000 dólares por la versión de 256 GB del dispositivo y 5 000 dólares por la versión de 512 GB.

En los sitios de anuncios también se han fijado precios para el iPhone Duo según su capacidad de almacenamiento y colores. En ellos, los dispositivos se ofrecen a valores de entre 4 000 y 5 000 dólares.