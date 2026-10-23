El iPhone Duo a la venta en el mercado «Malika»

·17·Tecnología
El iPhone Duo a la venta en el mercado «Malika»

En Taskent, el nuevo dispositivo iPhone Duo de Apple se está poniendo a la venta a precios que oscilan entre los 4 000 y los 5 000 dólares. Videos sobre las ventas en el mercado «Malika» han comenzado a circular en las redes sociales.

Según la información presentada, se piden 4 000 dólares por la versión de 256 GB del dispositivo y 5 000 dólares por la versión de 512 GB.

En los sitios de anuncios también se han fijado precios para el iPhone Duo según su capacidad de almacenamiento y colores. En ellos, los dispositivos se ofrecen a valores de entre 4 000 y 5 000 dólares.

AppleiPhone DuoMercado MalikaTaskentTecnología
Compartir:
Canal de TelegramSeguir en Google
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Apple da finalmente un paso histórico: se presenta el primer iPhone Duo plegableApple da finalmente un paso histórico: se presenta el primer iPhone Duo plegable10 septiembre 08:18Precios del iPhone 18 Pro y Pro Max al 13 de octubrePrecios del iPhone 18 Pro y Pro Max al 13 de octubre13 octubre 12:28Se han anunciado los nuevos precios del iPhone 18 Pro MaxSe han anunciado los nuevos precios del iPhone 18 Pro Max8 octubre 11:32¿Está el iPhone 18 Pro Max a la venta en Taskent? El precio anunciado le sorprenderá¿Está el iPhone 18 Pro Max a la venta en Taskent? El precio anunciado le sorprenderá19 septiembre 13:20Precios de los iPad en el mercado de Malika al 28 de abrilPrecios de los iPad en el mercado de Malika al 28 de abril28 abril 12:20El precio del iPhone 17 en Malika comienza desde los 889 dólaresEl precio del iPhone 17 en Malika comienza desde los 889 dólares28 abril 12:12
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación

Más leídas Tecnología noticias

Los precios del iPhone 18 cambian de nuevo en Uzbekistán
Los precios del iPhone 18 cambian de nuevo en Uzbekistán
Precios actuales del iPhone 18 en el mercado Malika
Precios actuales del iPhone 18 en el mercado Malika
La inteligencia artificial descifró un código misterioso de la era napoleónica
La inteligencia artificial descifró un código misterioso de la era napoleónica
Se han anunciado los nuevos precios del iPhone 18 Pro Max
Se han anunciado los nuevos precios del iPhone 18 Pro Max
Precios de iPhone 18 Pro y Pro Max al 10 de octubre
Precios de iPhone 18 Pro y Pro Max al 10 de octubre
Informes sobre arañazos en el iPhone 18 Pro Max generan debate en redes
Informes sobre arañazos en el iPhone 18 Pro Max generan debate en redes
Precios de los iPhone 18 Pro y Pro Max al 4 de octubre
Precios de los iPhone 18 Pro y Pro Max al 4 de octubre
Los precios de los smartphones iPhone 18 actualizados hoy
Los precios de los smartphones iPhone 18 actualizados hoy