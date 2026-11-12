¿Cuál es el precio actual del iPhone 18 Pro y Pro Max
Al 12 de noviembre de 2026, se han anunciado los nuevos precios de los smartphones de la serie iPhone 18. La lista incluye los modelos iPhone DUO, iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max. Los precios varían según la capacidad de almacenamiento, el color del chasis y la configuración de la tarjeta SIM.
iPhone DUO
• 256 GB — 2999 dólares
• 512 GB — 3399 dólares
• 1 TB — 5499 dólares
• 2 TB — 6299 dólares
iPhone 18 Pro, eSIM + eSIM
• 256 GB Silver — 1599 dólares
• 256 GB Glacier — 1599 dólares
• 256 GB Black — 1649 dólares
• 256 GB Burgundy — 1649 dólares
• 512 GB — 1999 dólares
• 1 TB — 2899 dólares
iPhone 18 Pro Max, eSIM + eSIM
• 256 GB Black — 1749 dólares
• 256 GB Silver — 1739 dólares
• 256 GB Glacier — 1749 dólares
• 256 GB Burgundy — 1739 dólares
• 512 GB Black — 2049 dólares
• 512 GB Silver — 2049 dólares
• 512 GB Glacier — 2049 dólares
• 512 GB Burgundy — 2049 dólares
• 1 TB — 2899 dólares
• 2 TB Black — 2899 dólares (precio de oferta especial)
iPhone 18 Pro, SIM + eSIM
• 256 GB Silver — 1649 dólares
• 256 GB Glacier — 1649 dólares
• 256 GB Black — 1719 dólares
• 256 GB Burgundy — 1719 dólares
• 512 GB — 1999 dólares
• 1 TB — 2999 dólares
iPhone 18 Pro Max, SIM + eSIM
• 256 GB Glacier — 1779 dólares
• 256 GB Black — 1799 dólares
• 256 GB Silver — 1779 dólares
• 256 GB Burgundy — 1799 dólares
• 512 GB Black — 2199 dólares
• 512 GB Silver — 2149 dólares
• 512 GB Burgundy — 2149 dólares
• 512 GB Glacier — 2149 dólares
• 1 TB Black — 2899 dólares
• 1 TB Burgundy — 2899 dólares
• 1 TB Glacier — 3299 dólares
• 1 TB Silver — 3299 dólares
Los precios indicados corresponden al 12 de noviembre de 2026. Los precios de los smartphones pueden cambiar diariamente.
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