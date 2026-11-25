Se anuncian los precios de los iPhone 17 Pro y Pro Max
Se han presentado los precios de los smartphones iPhone al 25 de noviembre de 2026. La lista incluye los modelos iPhone 15 y 16, así como las variantes de la serie iPhone 17 con diferentes capacidades de almacenamiento, colores y configuraciones SIM.
Serie iPhone 15 y 16
• iPhone 15 128 GB — 659 dólares;
• iPhone 16 128 GB — 849 dólares;
• iPhone 16 Pro 128 GB — 1099 dólares;
• iPhone 16 Pro 256 GB — 1199 dólares;
• iPhone 16 Pro 512 GB — 1299 dólares;
• iPhone 16 Pro Max 256 GB — 1299 dólares;
• iPhone 16 Pro Max 512 GB — 1399 dólares.
Serie iPhone 17: eSIM + eSIM
En esta configuración, hay 2 IMEI registrados.
• iPhone 17 256 GB — 949 dólares;
• iPhone 17 Air 256 GB Blue — 939 dólares;
• iPhone 17 Air 256 GB Black — 939 dólares;
• iPhone 17 Air 256 GB Gold — 959 dólares;
• iPhone 17 Air 256 GB White — 949 dólares;
• iPhone 17 Pro 256 GB Orange — 1249 dólares (Mega Oferta);
• iPhone 17 Pro 256 GB Deep Blue — 1259 dólares (Oferta);
• iPhone 17 Pro 256 GB Silver — 1349 dólares;
• iPhone 17 Pro 512 GB Blue — 1499 dólares;
• iPhone 17 Pro 512 GB Orange — 1299 dólares (Oferta);
• iPhone 17 Pro 512 GB Silver — 1399 dólares;
• iPhone 17 Pro 1 TB Orange — 1649 dólares (Oferta);
• iPhone 17 Pro Max 256 GB Deep Blue — 1379 dólares;
• iPhone 17 Pro Max 256 GB Orange — 1389 dólares;
• iPhone 17 Pro Max 256 GB Silver — 1439 dólares;
• iPhone 17 Pro Max 512 GB Deep Blue — 1549 dólares (Oferta);
• iPhone 17 Pro Max 512 GB Orange — 1499 dólares (Oferta);
• iPhone 17 Pro Max 512 GB Silver — 1699 dólares;
• iPhone 17 Pro Max 1 TB Orange — 1899 dólares;
• iPhone 17 Pro Max 1 TB Blue — 1849 dólares;
• iPhone 17 Pro Max 1 TB Silver — 1899 dólares;
• iPhone 17 Pro Max 2 TB Blue — 2199 dólares;
• iPhone 17 Pro Max 2 TB Orange — 2199 dólares;
• iPhone 17 Pro Max 2 TB Silver — 2399 dólares.
Serie iPhone 17: SIM + eSIM
En esta configuración también hay 2 IMEI registrados.
• iPhone 17 256 GB — 949 dólares;
• iPhone 17 Pro 256 GB Orange — 1349 dólares;
• iPhone 17 Pro 256 GB Deep Blue — 1399 dólares;
• iPhone 17 Pro 256 GB Silver — 1429 dólares;
• iPhone 17 Pro 512 GB Orange — 1499 dólares;
• iPhone 17 Pro 512 GB Silver — 1549 dólares;
• iPhone 17 Pro 512 GB Blue — 1629 dólares;
• iPhone 17 Pro 1 TB Orange — 1699 dólares (Mega Oferta);
• iPhone 17 Pro 1 TB Silver — 1879 dólares (Oferta);
• iPhone 17 Pro 1 TB Blue — 1999 dólares;
• iPhone 17 Pro Max 256 GB Deep Blue — 1399 dólares (Oferta);
• iPhone 17 Pro Max 256 GB Orange — 1399 dólares;
• iPhone 17 Pro Max 256 GB Silver — 1529 dólares;
• iPhone 17 Pro Max 512 GB Orange — 1649 dólares;
• iPhone 17 Pro Max 512 GB Blue — 1679 dólares (Mega Oferta);
• iPhone 17 Pro Max 512 GB Silver — 1729 dólares;
• iPhone 17 Pro Max 1 TB Orange — 2029 dólares;
• iPhone 17 Pro Max 1 TB Blue — 1949 dólares;
• iPhone 17 Pro Max 1 TB Silver — 2099 dólares;
• iPhone 17 Pro Max 2 TB Blue — 2399 dólares;
• iPhone 17 Pro Max 2 TB Orange — 2399 dólares;
• iPhone 17 Pro Max 2 TB Silver — 2499 dólares.
Siguiente noticia
Sin anuncios con la suscripción
Zamin Premium — 4 900 UZS al mes
Comentarios0
…