Serie iPhone 18: nueva lista de precios
Al 28 de noviembre de 2026, los precios de los modelos iPhone DUO, iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max han sido actualizados. A continuación se detallan los precios de los dispositivos según la capacidad de almacenamiento, el color y la configuración de la tarjeta SIM.
iPhone DUO
• 256 GB: 2699 $
• 512 GB: 3199 $
• 1 TB: 4999 $
• 2 TB: 6199 $
Versión eSIM + eSIM
iPhone 18 Pro:
• 256 GB, Silver: 1519 $
• 256 GB, Glacier: 1519 $
• 256 GB, Black: 1529 $
• 256 GB, Burgundy: 1529 $
• 512 GB: 1799 $
• 1 TB: 2799 $
iPhone 18 Pro Max:
• 256 GB, Black: 1719 $
• 256 GB, Silver: 1719 $
• 256 GB, Glacier: 1719 $
• 256 GB, Burgundy: 1689 $
• 512 GB, Black: 1979 $
• 512 GB, Silver: 1999 $
• 512 GB, Glacier: 1999 $
• 512 GB, Burgundy: 1979 $
• 1 TB: 2599 $
Versión SIM + eSIM
iPhone 18 Pro:
• 256 GB, Silver: 1579 $
• 256 GB, Glacier: 1579 $
• 256 GB, Black: 1619 $
• 256 GB, Burgundy: 1569 $
• 512 GB: 1849 $
• 1 TB: 2799 $
iPhone 18 Pro Max:
• 256 GB, Glacier: 1749 $
• 256 GB, Black: 1739 $
• 256 GB, Silver: 1749 $
• 256 GB, Burgundy: 1759 $
• 512 GB, Black: 1999 $
• 512 GB, Silver: 2019 $
• 512 GB, Burgundy: 1999 $
• 512 GB, Glacier: 2019 $
• 1 TB, Black: 2729 $
• 1 TB, Burgundy: 2729 $
• 1 TB, Glacier: 2749 $
• 1 TB, Silver: 2999 $
Los precios pueden cambiar diariamente.
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