Se han revelado los precios actuales de los smartphones iPhone 18
Se han revelado los precios de los smartphones de la serie iPhone 18 al 17 de noviembre de 2026. La lista incluye los modelos iPhone DUO, iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max. Los precios se indican por separado para las versiones eSIM + eSIM y SIM + eSIM.
iPhone DUO:
• 256 GB — 3299 dólares
• 512 GB — 3699 dólares
• 1 TB — 5499 dólares
• 2 TB — 6299 dólares
Versión eSIM + eSIM
iPhone 18 Pro:
• 256 GB Silver — 1579 dólares
• 256 GB Glacier — 1579 dólares
• 256 GB Black — 1619 dólares
• 256 GB Burgundy — 1649 dólares
• 512 GB — 2099 dólares
• 1 TB — 2799 dólares
iPhone 18 Pro Max:
• 256 GB Black — 1779 dólares
• 256 GB Silver — 1749 dólares
• 256 GB Glacier — 1749 dólares
• 256 GB Burgundy — 1749 dólares
• 512 GB Black — 2149 dólares
• 512 GB Silver — 2149 dólares
• 512 GB Glacier — 2099 dólares
• 512 GB Burgundy — 2099 dólares
• 1 TB — 2899 dólares
Versión SIM + eSIM
iPhone 18 Pro:
• 256 GB Silver — 1649 dólares
• 256 GB Glacier — 1589 dólares
• 256 GB Black — 1699 dólares
• 256 GB Burgundy — 1699 dólares
• 512 GB — 1999 dólares
• 1 TB — 2799 dólares
iPhone 18 Pro Max:
• 256 GB Glacier — 1779 dólares
• 256 GB Black — 1819 dólares
• 256 GB Silver — 1799 dólares
• 256 GB Burgundy — 1829 dólares
• 512 GB Black — 2199 dólares
• 512 GB Silver — 2199 dólares
• 512 GB Burgundy — 2199 dólares
• 512 GB Glacier — 2199 dólares
• 1 TB Black — 2999 dólares
• 1 TB Burgundy — 2999 dólares
• 1 TB Glacier — 3299 dólares
• 1 TB Silver — 3299 dólares
Los precios pueden cambiar diariamente. Esta lista es válida al 17 de noviembre de 2026.
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