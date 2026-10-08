Se han anunciado los nuevos precios del iPhone 18 Pro Max

A fecha de 8 de octubre de 2026, los precios de los smartphones iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max se han actualizado en el mercado Malika de Taskent. Los dispositivos se ofrecen en variantes eSIM+eSIM y SIM+eSIM, con diversas capacidades de almacenamiento y colores.

El modelo iPhone 18 Pro de 256 GB en versión eSIM+eSIM se vende a 1589 dólares en color Silver, 1579 dólares en Glacier, 1619 dólares en Black y 1639 dólares en Burgundy.

El precio del iPhone 18 Pro con 512 GB de almacenamiento es de 1899 dólares, mientras que la versión de 1 TB se sitúa en 2899 dólares.

iPhone 18 Pro Max El modelo de 256 GB en color Black se ofrece a un precio promocional de 1699 dólares. La versión Silver cuesta 1749 dólares, Glacier 1739 dólares y Burgundy 1789 dólares.

iPhone 18 Pro Max La versión Black se vende a 1999 dólares, Silver a 2099 dólares, Glacier a 2049 dólares y Burgundy a 2149 dólares. El modelo de 1 TB cuesta 2699 dólares.

La versión SIM+eSIM del iPhone 18 Pro de 256 GB se ofrece en color Silver a 1579 dólares, Glacier a 1619 dólares, y los colores Black y Burgundy a 1699 dólares. La versión de 512 GB cuesta 1999 dólares y el modelo de 1 TB 2999 dólares.

iPhone 18 Pro Max El modelo de 256 GB en color Glacier se vende a 1829 dólares, la versión Black a un precio promocional de 1819 dólares, Silver a 1829 dólares y Burgundy a 1879 dólares.

La versión Black del iPhone 18 Pro Max con 512 GB de almacenamiento se ofrece a 2179 dólares, Silver a 2199 dólares, Burgundy a 2229 dólares y Glacier a 2249 dólares. El precio de la versión de 1 TB es de 2699 dólares.

Los precios pueden variar diariamente. La información presentada corresponde a los precios del mercado Malika al 8 de octubre de 2026.