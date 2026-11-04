Precios del iPhone 18 Pro y Pro Max al 4 de noviembre
Los precios de los iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max y iPhone Duo se actualizaron al 4 de noviembre de 2026. Los smartphones se venden a diferentes valores según la capacidad de almacenamiento, el color de la carcasa y la configuración de la tarjeta SIM.
iPhone Duo:
• 256 GB: 2 699 dólares
• 512 GB: 3 199 dólares
E-SIM + E-SIM
iPhone 18 Pro:
• 256 GB, Silver: 1 519 dólares
• 256 GB, Glacier: 1 529 dólares
• 256 GB, Black: 1 519 dólares
• 256 GB, Burgundy: 1 519 dólares
• 512 GB: 1 799 dólares
• 1 TB: 2 899 dólares
iPhone 18 Pro Max:
• 256 GB, Black: 1 699 dólares
• 256 GB, Silver: 1 719 dólares
• 256 GB, Glacier: 1 729 dólares
• 256 GB, Burgundy: 1 729 dólares
• 512 GB, Black: 1 979 dólares
• 512 GB, Silver: 1 999 dólares
• 512 GB, Glacier: 1 999 dólares
• 512 GB, Burgundy: 1 999 dólares
• 1 TB: 2 649 dólares
SIM + E-SIM
iPhone 18 Pro:
• 256 GB, Silver: 1 539 dólares
• 256 GB, Glacier: 1 599 dólares
• 256 GB, Black: 1 609 dólares
• 256 GB, Burgundy: 1 609 dólares
• 512 GB: 1 899 dólares
• 1 TB: 2 799 dólares
iPhone 18 Pro Max:
• 256 GB, Glacier: 1 759 dólares
• 256 GB, Black: 1 719 dólares, precio de oferta
• 256 GB, Silver: 1 719 dólares
• 256 GB, Burgundy: 1 819 dólares
• 512 GB, Black: 2 019 dólares
• 512 GB, Silver: 2 049 dólares
• 512 GB, Burgundy: 2 049 dólares
• 512 GB, Glacier: 2 149 dólares
• 1 TB, Black: 2 649 dólares
• 1 TB, Burgundy: 2 699 dólares
• 1 TB, Glacier: 2 999 dólares
• 1 TB, Silver: 2 999 dólares
Los precios indicados corresponden al 4 de noviembre de 2026. Los valores pueden cambiar diariamente.
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