iPhone 18 Pro y Pro Max: se anuncian los nuevos precios
A fecha del 10 de noviembre de 2026, se han dado a conocer los nuevos precios de la serie iPhone 18. La lista incluye los modelos iPhone DUO, iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max. El precio de los dispositivos varía según la capacidad de almacenamiento, el color de la carcasa y la configuración de la tarjeta SIM.
iPhone DUO
• 256 GB — 3199 dólares
• 512 GB — 3599 dólares
• 1 TB — 5499 dólares
• 2 TB — 6499 dólares
iPhone 18 Pro, eSIM + eSIM
• 256 GB Silver — 1649 dólares
• 256 GB Glacier — 1649 dólares
• 256 GB Black — 1649 dólares
• 256 GB Burgundy — 1649 dólares
• 512 GB — 1999 dólares
• 1 TB — 2899 dólares
iPhone 18 Pro Max, eSIM + eSIM
• 256 GB Black — 1799 dólares
• 256 GB Silver — 1799 dólares
• 256 GB Glacier — 1799 dólares
• 256 GB Burgundy — 1799 dólares
• 512 GB Black — 2099 dólares
• 512 GB Silver — 2099 dólares
• 512 GB Glacier — 2149 dólares
• 512 GB Burgundy — 2099 dólares
• 1 TB — 3099 dólares
• 2 TB Black — 3099 dólares (mega promoción)
iPhone 18 Pro, SIM + eSIM
• 256 GB Silver — 1749 dólares
• 256 GB Glacier — 1749 dólares
• 256 GB Black — 1749 dólares
• 256 GB Burgundy — 1749 dólares
• 512 GB — 2099 dólares
• 1 TB — 2999 dólares
iPhone 18 Pro Max, SIM + eSIM
• 256 GB Glacier — 1849 dólares
• 256 GB Black — 1859 dólares (precio promocional)
• 256 GB Silver — 1849 dólares
• 256 GB Burgundy — 1879 dólares
• 512 GB Black — 2149 dólares
• 512 GB Silver — 2149 dólares
• 512 GB Burgundy — 2149 dólares
• 512 GB Glacier — 2149 dólares
• 1 TB Black — 3099 dólares
• 1 TB Burgundy — 3099 dólares
• 1 TB Glacier — 3299 dólares
• 1 TB Silver — 3299 dólares
Los precios indicados son válidos al 10 de noviembre de 2026. Los precios de los smartphones pueden variar diariamente.
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