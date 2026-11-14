¿Cuál es el precio de los iPhone 18 Pro y Pro Max?
Al 14 de noviembre, se han dado a conocer los nuevos precios de los smartphones de la serie iPhone 18. La lista incluye los modelos iPhone DUO, iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max. Los precios varían según la capacidad de almacenamiento, el color del chasis y la configuración de la tarjeta SIM.
iPhone DUO:
• 256 GB — 3199 dólares
• 512 GB — 3699 dólares
• 1 TB — 5499 dólares
• 2 TB — 6299 dólares
Versión eSIM + eSIM:
iPhone 18 Pro:
• 256 GB, Silver — 1579 dólares
• 256 GB, Glacier — 1579 dólares
• 256 GB, Black — 1619 dólares
• 256 GB, Burgundy — 1649 dólares
• 512 GB — 1999 dólares
• 1 TB — 2899 dólares
iPhone 18 Pro Max:
• 256 GB, Black — 1749 dólares
• 256 GB, Silver — 1739 dólares
• 256 GB, Glacier — 1749 dólares
• 256 GB, Burgundy — 1759 dólares
• 512 GB, Black — 2149 dólares
• 512 GB, Silver — 2149 dólares
• 512 GB, Glacier — 2099 dólares
• 512 GB, Burgundy — 2099 dólares
• 1 TB — 2899 dólares
• 2 TB, Black — 2899 dólares (mega descuento)
Versión SIM + eSIM:
iPhone 18 Pro:
• 256 GB, Silver — 1649 dólares
• 256 GB, Glacier — 1599 dólares
• 256 GB, Black — 1709 dólares
• 256 GB, Burgundy — 1709 dólares
• 512 GB — 1999 dólares
• 1 TB — 2999 dólares
iPhone 18 Pro Max:
• 256 GB, Glacier — 1779 dólares
• 256 GB, Black — 1819 dólares
• 256 GB, Silver — 1779 dólares
• 256 GB, Burgundy — 1819 dólares
• 512 GB, Black — 2199 dólares
• 512 GB, Silver — 2199 dólares
• 512 GB, Burgundy — 2199 dólares
• 512 GB, Glacier — 2199 dólares
• 1 TB, Black — 2999 dólares
• 1 TB, Burgundy — 2999 dólares
• 1 TB, Glacier — 3299 dólares
• 1 TB, Silver — 3299 dólares
Los precios indicados corresponden al 14 de noviembre de 2026. Según el vendedor, los precios de los smartphones pueden cambiar diariamente.
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