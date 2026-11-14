¿Cuál es el precio de los iPhone 18 Pro y Pro Max?

2 min de lectura275
¿Cuál es el precio de los iPhone 18 Pro y Pro Max?

Al 14 de noviembre, se han dado a conocer los nuevos precios de los smartphones de la serie iPhone 18. La lista incluye los modelos iPhone DUO, iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max. Los precios varían según la capacidad de almacenamiento, el color del chasis y la configuración de la tarjeta SIM.

iPhone DUO:

• 256 GB — 3199 dólares

• 512 GB — 3699 dólares

• 1 TB — 5499 dólares

• 2 TB — 6299 dólares

Versión eSIM + eSIM:

iPhone 18 Pro:

• 256 GB, Silver — 1579 dólares

• 256 GB, Glacier — 1579 dólares

• 256 GB, Black — 1619 dólares

• 256 GB, Burgundy — 1649 dólares

• 512 GB — 1999 dólares

• 1 TB — 2899 dólares

iPhone 18 Pro Max:

• 256 GB, Black — 1749 dólares

• 256 GB, Silver — 1739 dólares

• 256 GB, Glacier — 1749 dólares

• 256 GB, Burgundy — 1759 dólares

• 512 GB, Black — 2149 dólares

• 512 GB, Silver — 2149 dólares

• 512 GB, Glacier — 2099 dólares

• 512 GB, Burgundy — 2099 dólares

• 1 TB — 2899 dólares

• 2 TB, Black — 2899 dólares (mega descuento)

Versión SIM + eSIM:

iPhone 18 Pro:

• 256 GB, Silver — 1649 dólares

• 256 GB, Glacier — 1599 dólares

• 256 GB, Black — 1709 dólares

• 256 GB, Burgundy — 1709 dólares

• 512 GB — 1999 dólares

• 1 TB — 2999 dólares

iPhone 18 Pro Max:

• 256 GB, Glacier — 1779 dólares

• 256 GB, Black — 1819 dólares

• 256 GB, Silver — 1779 dólares

• 256 GB, Burgundy — 1819 dólares

• 512 GB, Black — 2199 dólares

• 512 GB, Silver — 2199 dólares

• 512 GB, Burgundy — 2199 dólares

• 512 GB, Glacier — 2199 dólares

• 1 TB, Black — 2999 dólares

• 1 TB, Burgundy — 2999 dólares

• 1 TB, Glacier — 3299 dólares

• 1 TB, Silver — 3299 dólares


Los precios indicados corresponden al 14 de noviembre de 2026. Según el vendedor, los precios de los smartphones pueden cambiar diariamente.

¿Te gustó el artículo?
Nodirbek Razzokov«ZAMIN.UZ» editor
Sigue a Zamin:Canal de TelegramSeguir en Google

Sin anuncios con la suscripción

Zamin Premium — 4 900 UZS al mes

Comentarios0

Anuncios

Colaboración
  1. Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
    Tecnología
    Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
  2. Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
    Tecnología
    Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación

Noticias relacionadas

Más leídas en Tecnología