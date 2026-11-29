Se anuncian los precios del iPhone 18 Pro y Pro Max
Se han dado a conocer los precios de los smartphones de la serie iPhone 18 de Apple al 29 de noviembre. La lista incluye los modelos iPhone DUO, iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max. Los dispositivos se ofrecen a distintos precios según la capacidad de almacenamiento, el color y las configuraciones SIM+eSIM o eSIM+eSIM.
iPhone 18 DUO
• 256 GB — 2699$
• 512 GB — 3199$
• 1 TB — 4899$
• 2 TB — 5099$
iPhone 18 Pro (eSIM+eSIM)
256 GB:
• Silver — 1499$
• glacier — 1499$
• black — 1499$
• Burgundy — 1519$
• 512 GB — 1799$
• 1 TB — 2799$
iPhone 18 Pro Max (eSIM+eSIM)
256 GB:
• Black — -1699$
• Silver — -1719$
• Glacier — -1719$
• Burgundy — -1679$
512 GB:
• Black — 1979$
• Silver — -1999$
• Glacier — -1999$
• Burgundy — -1979$
• 1 TB — 2599$
iPhone 18 Pro (SIM+eSIM)
256 GB:
• Silver — 1579$
• Glacier — 1579$
• Black — 1619$
• Burgundy — 1569$
• 512 GB — 1849$
• 1 TB — 2799$
iPhone 18 Pro Max (SIM+eSIM)
256 GB:
• Glacier — -1759$
• Black — -1719$
• Silver — -1739$
• Burgundy — -1739$
512 GB:
• Black — -1999$
• Silver — -2099$
• Burgundy — -1999$
• Glacier — -2019$
1 TB:
• Black — 2729$
• Burgundy — 2729$
• Glacier — 2749$
• Silver — 2999$
Precios vigentes al 29 de noviembre de 2026. Los precios pueden variar diariamente.
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