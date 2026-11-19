Se han revelado los precios de los smartphones de la serie iPhone 18 al 19 de noviembre de 2026. La lista incluye los modelos iPhone DUO, iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max. Los precios se indican por separado para las versiones eSIM + eSIM y SIM + eSIM.

iPhone DUO:

• 256 GB — 3299 dólares

• 512 GB — 3599 dólares

• 1 TB — 5499 dólares

• 2 TB — 6299 dólares

Versión eSIM + eSIM

iPhone 18 Pro:

• 256 GB Silver — 1549 dólares

• 256 GB Glacier — 1579 dólares

• 256 GB Black — 1619 dólares

• 256 GB Burgundy — 1649 dólares

• 512 GB — 2099 dólares

• 1 TB — 2799 dólares

iPhone 18 Pro Max: