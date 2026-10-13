Precios del iPhone 18 Pro y Pro Max al 13 de octubre

Al 13 de octubre de 2026, los precios de los smartphones iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max se han actualizado según las capacidades de almacenamiento y colores. Los dispositivos se ofrecen en variantes eSIM+eSIM y SIM+eSIM.

Los modelos iPhone 18 Pro en versión eSIM+eSIM con 256 GB de almacenamiento en colores Silver, Glacier, Black y Burgundy se venden a partir de 1579 dólares. La versión Burgundy se ofrece a precio promocional.

El precio del iPhone 18 Pro con 512 GB de almacenamiento ha bajado a 1849 dólares, mientras que la versión de 1 TB cuesta 2899 dólares.

iPhone 18 Pro Max El modelo de 256 GB Black está a un precio promocional de 1699 dólares. La versión Silver se ofrece a 1749 dólares, Glacier a 1729 dólares y Burgundy a 1789 dólares.

Con 512 GB de almacenamiento, Pro Max las versiones Black, Silver y Glacier se venden a 2019 dólares, y el modelo Burgundy a 2149 dólares. El precio de la versión de 1 TB es de 2699 dólares.

El iPhone 18 Pro en versión SIM+eSIM con 256 GB en color Silver se ofrece a 1579 dólares, y en colores Glacier, Black y Burgundy a 1589 dólares. La versión de 512 GB está a 1899 dólares, el modelo de 1 TB a 2799 dólares.

iPhone 18 Pro Max Las versiones de 256 GB Glacier y Black se venden a 1879 dólares, Silver a 1799 dólares y Burgundy a 1829 dólares. El modelo Black está a precio promocional.

Las versiones de 512 GB del Pro Max en colores Black, Silver, Burgundy y Glacier se ofrecen cada una a 2249 dólares.

El modelo de 1 TB del iPhone 18 Pro Max en versión SIM+eSIM en color Black cuesta 2699 dólares. Las versiones de 1 TB en colores Burgundy, Glacier y Silver se venden cada una a 2999 dólares.

Los precios pueden variar diariamente. La información proporcionada es válida al 13 de octubre de 2026.