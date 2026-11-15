Actualización de precios del iPhone DUO y iPhone 18 Pro
Se han anunciado los precios de los smartphones de la serie iPhone 18 para el 15 de noviembre de 2026. La versión más económica del iPhone DUO con 256 GB de almacenamiento se ofrece a 3399 dólares. En los modelos Pro y Pro Max, los precios varían según la capacidad de almacenamiento, el color del chasis y el tipo de tarjeta SIM.
Precios del iPhone DUO:
• 256 GB de almacenamiento — 3399 dólares
• 512 GB de almacenamiento — 3699 dólares
• 1 TB de almacenamiento — 5499 dólares
• 2 TB de almacenamiento — 6299 dólares
Versiones eSIM+eSIM
iPhone 18 Pro:
• 256 GB, Silver — 1579 dólares
• 256 GB, Glacier — 1579 dólares
• 256 GB, Black — 1619 dólares
• 256 GB, Burgundy — 1649 dólares
• 512 GB — 2099 dólares
• 1 TB — 2799 dólares
iPhone 18 Pro Max:
• 256 GB, Black — 1779 dólares
• 256 GB, Silver — 1739 dólares
• 256 GB, Glacier — 1749 dólares
• 256 GB, Burgundy — 1759 dólares
• 512 GB, Black — 2199 dólares
• 512 GB, Silver — 2149 dólares
• 512 GB, Glacier — 2099 dólares
• 512 GB, Burgundy — 2099 dólares
• 1 TB — 2899 dólares
• 2 TB, Black — 2899 dólares (Mega Sale)
Versiones SIM+eSIM
iPhone 18 Pro:
• 256 GB, Silver — 1649 dólares
• 256 GB, Glacier — 1589 dólares
• 256 GB, Black — 1749 dólares
• 256 GB, Burgundy — 1709 dólares
• 512 GB — 1999 dólares
• 1 TB — 2999 dólares
iPhone 18 Pro Max:
• 256 GB, Glacier — 1779 dólares
• 256 GB, Black — 1819 dólares
• 256 GB, Silver — 1759 dólares
• 256 GB, Burgundy — 1819 dólares
• 512 GB, Black — 2329 dólares
• 512 GB, Silver — 2199 dólares
• 512 GB, Burgundy — 2199 dólares
• 512 GB, Glacier — 2199 dólares
• 1 TB, Black — 2999 dólares
• 1 TB, Burgundy — 2999 dólares
• 1 TB, Glacier — 3299 dólares
• 1 TB, Silver — 3299 dólares
Estos precios son válidos para el 15 de noviembre. Los valores pueden cambiar diariamente, por lo que se recomienda verificar el precio actual antes de realizar la compra.
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