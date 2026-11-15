Actualización de precios del iPhone DUO y iPhone 18 Pro

Se han anunciado los precios de los smartphones de la serie iPhone 18 para el 15 de noviembre de 2026. La versión más económica del iPhone DUO con 256 GB de almacenamiento se ofrece a 3399 dólares. En los modelos Pro y Pro Max, los precios varían según la capacidad de almacenamiento, el color del chasis y el tipo de tarjeta SIM.

Precios del iPhone DUO:

• 256 GB de almacenamiento — 3399 dólares

• 512 GB de almacenamiento — 3699 dólares

• 1 TB de almacenamiento — 5499 dólares

• 2 TB de almacenamiento — 6299 dólares

Versiones eSIM+eSIM

iPhone 18 Pro:

• 256 GB, Silver — 1579 dólares

• 256 GB, Glacier — 1579 dólares

• 256 GB, Black — 1619 dólares