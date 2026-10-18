La pratique de boire de l'urine de vache en Inde : croyance religieuse ou bienfait pour la santé ?

En Inde, la consommation d'urine de vache par certaines personnes suscite la curiosité. Cette pratique, appelée « Gaumutra », est liée à certaines croyances religieuses hindoues et à des visions de la médecine traditionnelle.

Dans l'hindouisme, la vache est vénérée comme un animal sacré, symbole de prospérité et de vie. C'est pourquoi le lait, la bouse et l'urine de vache sont utilisés dans certains rituels religieux. Certains croient également que l'urine de vache purifie l'organisme ou aide à traiter diverses maladies.

Cependant, ces points de vue ne sont pas suffisamment étayés scientifiquement. Les bienfaits de la consommation d'urine de vache pour la santé ne sont pas prouvés par des preuves fiables ; au contraire, sa consommation peut entraîner des risques liés aux microbes et aux infections.

Il convient également de souligner que boire de l'urine de vache n'est pas une habitude propre à toute la population indienne. Cette pratique ne se rencontre que parmi certains individus et groupes. Par conséquent, si les croyances religieuses et les visions traditionnelles jouent un rôle important, cela ne suffit pas à justifier son utilité médicale.