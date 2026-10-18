La pratique de boire de l'urine de vache en Inde : croyance religieuse ou bienfait pour la santé ?

·119·Monde
La pratique de boire de l'urine de vache en Inde : croyance religieuse ou bienfait pour la santé ?

En Inde, la consommation d'urine de vache par certaines personnes suscite la curiosité. Cette pratique, appelée « Gaumutra », est liée à certaines croyances religieuses hindoues et à des visions de la médecine traditionnelle.

Dans l'hindouisme, la vache est vénérée comme un animal sacré, symbole de prospérité et de vie. C'est pourquoi le lait, la bouse et l'urine de vache sont utilisés dans certains rituels religieux. Certains croient également que l'urine de vache purifie l'organisme ou aide à traiter diverses maladies.

Cependant, ces points de vue ne sont pas suffisamment étayés scientifiquement. Les bienfaits de la consommation d'urine de vache pour la santé ne sont pas prouvés par des preuves fiables ; au contraire, sa consommation peut entraîner des risques liés aux microbes et aux infections.

Il convient également de souligner que boire de l'urine de vache n'est pas une habitude propre à toute la population indienne. Cette pratique ne se rencontre que parmi certains individus et groupes. Par conséquent, si les croyances religieuses et les visions traditionnelles jouent un rôle important, cela ne suffit pas à justifier son utilité médicale.

GaumutraUrine de vacheHindouismeMédecine traditionnelleInde
Partager:
Chaîne TelegramSuivre sur Google
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

Le rêve de Loukachenko s'alourdit : une statue de vache "sacrée" lui a été offerteLe rêve de Loukachenko s'alourdit : une statue de vache "sacrée" lui a été offerte31 juillet 18:30Révolte en Inde contre la démolition d'une mosquée de 600 ans : La police utilise des gaz et des matraques (vidéo)Révolte en Inde contre la démolition d'une mosquée de 600 ans : La police utilise des gaz et des matraques (vidéo)30 septembre 10:14Des vaches et des taureaux deviennent les « invités » d’une nappe de pique-nique (vidéo)Des vaches et des taureaux deviennent les « invités » d’une nappe de pique-nique (vidéo)11 août 06:08Poutine au centre de l'attention dès son arrivée en Inde (vidéo)Poutine au centre de l'attention dès son arrivée en Inde (vidéo)11 septembre 16:26Un chef religieux se fait embrasser les pieds : une vidéo choque l'IndeUn chef religieux se fait embrasser les pieds : une vidéo choque l'Inde1 septembre 07:46En Inde, des habitants détruisent un transformateur après la mort d’une vache électrocutéeEn Inde, des habitants détruisent un transformateur après la mort d’une vache électrocutée11 août 18:05
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application

Les plus lus Monde actualités

4 tonnes d'or découvertes au Karakalpakstan : le plus intéressant est que 80 % de la région reste inexplorée
4 tonnes d'or découvertes au Karakalpakstan : le plus intéressant est que 80 % de la région reste inexplorée
La différence de poids entre deux bébés nés le même jour a surpris tout le monde
La différence de poids entre deux bébés nés le même jour a surpris tout le monde
L'arche de Noé a-t-elle été découverte en Turquie ? Des scientifiques détectent des tunnels souterrains (vidéo)
L'arche de Noé a-t-elle été découverte en Turquie ? Des scientifiques détectent des tunnels souterrains (vidéo)
Une femme de 61 ans a donné naissance à l'enfant de sa fille
Une femme de 61 ans a donné naissance à l'enfant de sa fille
Des canards « au travail » dans les rizières : comment aident-ils les agriculteurs ?
Des canards « au travail » dans les rizières : comment aident-ils les agriculteurs ?
Ville fantôme en Chine : quel secret cache cette cité abandonnée depuis 15 ans ?
Ville fantôme en Chine : quel secret cache cette cité abandonnée depuis 15 ans ?
Une femme de 38 ans attend des quadruplés identiques
Une femme de 38 ans attend des quadruplés identiques
Des téléphones Nokia commandés il y a 16 ans sont enfin arrivés
Des téléphones Nokia commandés il y a 16 ans sont enfin arrivés