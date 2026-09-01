Un chef religieux se fait embrasser les pieds : une vidéo choque l'Inde

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Un chef religieux se fait embrasser les pieds : une vidéo choque l'Inde

En Inde, une scène inhabituelle impliquant un chef religieux a suscité de vives polémiques sur les réseaux sociaux. Sant Rampal Ji Maharaj, leader d'un mouvement religieux local, utilise une capsule mobile climatisée et vitrée pour rencontrer ses « adeptes ».

Les images diffusées montrent le chef religieux assis confortablement dans une cabine transparente climatisée, tandis que des personnes font la queue pour toucher et vénérer ses pieds.

Comment se déroule le « rituel » à l'intérieur de la capsule ?

Comme on peut le voir sur les vidéos et photos, le processus est organisé avec une certaine logistique technique :

  • Une structure transparente spéciale : Le chef religieux est installé dans un fauteuil confortable à l'intérieur d'une cabine vitrée, protégée de la poussière et de la chaleur, équipée d'un éclairage moderne et de la climatisation ;

  • Un espace dédié aux pieds : Les fidèles s'approchent un par un de la partie inférieure de la cabine, où les pieds sont exposés, pour s'incliner, les toucher et les embrasser ;

  • La file d'attente de la foule : Des centaines d'hommes et de jeunes garçons, rassemblés dans un grand hangar ou un pavillon, forment une longue file pour toucher les pieds du leader derrière la vitre.

Réactions sur les réseaux sociaux

La diffusion de cette vidéo a suscité des réactions contrastées de la part des internautes et des militants :

  • Critiques et stupéfaction : Beaucoup ont vivement critiqué cette situation, la qualifiant de mélange étrange entre dignité humaine, crédulité religieuse et confort technologique ;

  • Débat sur l'hygiène et la sécurité : Si certains commentateurs y voient une méthode pour protéger le leader de la chaleur et de la foule, d'autres dénoncent une forme moderne et flagrante de culte de la personnalité.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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