À Bakou, capitale de l'Azerbaïdjan, et dans plusieurs régions du pays, l'introduction de règles uniformes limitant le port de vêtements religieux, notamment le hijab, pour les écolières a suscité de vives protestations sociales. Selon la chaîne « Dejurniy po SNG » et les médias, la situation a révélé un conflit aigu entre le modèle de gouvernance laïque du pays et l'influence croissante de l'environnement religieux dans la société.

La situation s'est aggravée à partir du 12 octobre, lorsque les filles ont été empêchées d'assister aux cours, se transformant rapidement en manifestations de rue.

Centre de protestation et boycott scolaire

Les résistances les plus intenses et massives ont été observées autour de l'école n° 69 située dans le quartier de Balakhani à Bakou :

« Le hijab n'est pas un obstacle à l'éducation ! » : Des parents croyants et des militants de la société civile sont descendus dans la rue avec des pancartes de protestation, s'opposant à l'administration scolaire et aux restrictions imposées par l'État. Ils considèrent cette mesure comme une ingérence injustifiée de l'État dans la vie privée et familiale.

Boycott des cours par les élèves : En signe de solidarité avec les filles voilées exclues des cours, des centaines d'autres élèves ont temporairement cessé de se rendre à l'école, déclarant un boycott.

37 personnes arrêtées : Selon une déclaration du ministère de l'Intérieur de l'Azerbaïdjan, 37 personnes ont été interpellées et arrêtées, accusées de trouble grave à l'ordre public et d'organisation d'actions illégales. Une enquête pénale a été ouverte.

Les causes réelles du conflit : influence extérieure ou facteur interne ?

Les experts et observateurs politiques évaluent la nature de cette résistance de différentes manières :

L'ingérence extérieure n'est pas prouvée : Les versions initialement avancées de « commande extérieure » ou de « provocation étrangère » n'ont pas encore été confirmées.

Activation de l'environnement religieux interne : Les analystes expliquent la situation par des processus sociaux internes : En Azerbaïdjan,les organisations religieuses officielles ne contrôlent qu'une partie du terrain, tandis que l'influence des communautés informelles, des prédicateurs indépendants et des réseaux religieux transnationaux parmi les jeunes augmente considérablement.

Contrôle de la jeune génération et politique de laïcité : Le gouvernement considère cette restriction comme un moyen d'empêcher les écoles de devenir des lieux de mobilisation religieuse et de préserver la laïcité des établissements d'enseignement.

État et société : une voie vers le compromis sera-t-elle trouvée ?

Le gouvernement de Bakou souhaite prévenir le regroupement religieux dans l'environnement éducatif, où se forment les opinions sociales et les normes politiques, en limitant les attributs religieux dans les écoles. Cependant, les citoyens croyants soulignent que le droit à l'éducation et la liberté de conscience ne doivent pas être opposés.

Actuellement, les forces de police ont renforcé la sécurité autour des écoles, tandis que les représentants de la société attendent une solution de compromis qui permette aux élèves de retourner à l'école sans aggraver davantage la situation.