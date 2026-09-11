Poutine au centre de l'attention dès son arrivée en Inde (vidéo)

Vladimir Poutinea entamé sa visite en Inde comme un événement politique majeur. Cependant, un geste simple du président russe après sa descente d'avion a suscité un intérêt particulier dans les médias indiens et sur les réseaux sociaux. Il a serré la main de l'hôtesse de l'air et a eu un échange bref mais chaleureux. En Inde, certains médias ont qualifié ce moment de geste chaleureux et humble.

Le président russe Vladimir Poutine est arrivé à New Delhi le 11 septembre. Il est venu pour participer au sommet des BRICS en Inde et mener des négociations avec le Premier ministre Narendra Modi.

Cependant, un épisode simple survenu avant le début des négociations officielles lors de la visite de Poutine a attiré l'attention.

Il est descendu de l'avion et s'est retourné

Après être descendu de l'avion, Poutine s'est tourné vers l'hôtesse de l'air qui l'observait.

Le président russe lui a tendu la main pour la saluer.

Ce geste simple, qui n'a duré que quelques secondes, a ensuite en Inde, commencé à circuler sur les réseaux sociaux.

Il n'y a eu ni déclaration politique ni long discours.

Juste un geste simple.

Mais c'est précisément ce moment qui est devenu l'un des sujets de discussion dans certains médias indiens concernant la visite de Poutine.

« Il a conquis le cœur de l'Inde »

Le média indien Times Now a mis en lumière ce geste de Poutine.

La publication a interprété ce geste simple comme une action du président russe ayant laissé une impression chaleureuse parmi les Indiens.

Sur les réseaux sociaux, il est également rapporté que la poignée de main de Poutine avec l'hôtesse de l'air a été saluée comme un geste sincère et humble.

Le média indien ABP News a également couvert le fait que ce moment a été discuté sur les réseaux sociaux.

Ainsi, l'un des premiers moments de cette grande visite politique n'a pas consisté en des négociations officielles, mais en une simple interaction humaine.

Pourquoi Poutine est-il venu en Inde ?

La visite de Poutine en Inde n'est pas un simple voyage diplomatique.

Le président russe participe au sommet des BRICS qui se tient à New Delhi du 11 au 13 septembre. Ses négociations bilatérales avec le Premier ministre indien Narendra Modi étaient également à l'ordre du jour.

Les discussions portent sur la coopération dans les domaines du commerce, de l'énergie, de la défense et d'autres secteurs stratégiques. Selon Reuters, le commerce pétrolier joue également un rôle important dans les relations entre la Russie et l'Inde.

Le sommet des BRICS revêt une importance politique encore plus large.

La réunion de 2026 se déroule dans un contexte où les relations internationales sont complexes, les tensions entre la Russie et l'Occident persistent, et l'Inde tente d'équilibrer ses relations avec la Russie, la Chine et les pays occidentaux.

Un petit geste sur fond de grande politique

Alors que de grandes questions politiques et économiques sont discutées autour de la visite de Poutine en Inde, le fait que ce court épisode à l'aéroport soit devenu viral montre autre chose.

Dans l'environnement médiatique actuel, la partie la plus diffusée d'un événement politique majeur n'est pas toujours une déclaration officielle.

Parfois, un geste simple de quelques secondes peut attirer l'attention de millions de personnes.

La poignée de main de Poutine avec l'hôtesse de l'air en a été l'un de ces moments.

Poutine sous les projecteurs avant même le début du sommet

La visite du président russe en Inde revêt déjà une grande importance politique.

Il a mené des négociations avec Narendra Modi, participe aux réunions dans le cadre des BRICS et prend part aux discussions sur la prochaine étape des relations Moscou-New Delhi.

Mais le premier moment viral de Poutine en Inde était lié à autre chose.

Il est descendu de l'avion, s'est retourné et a serré la main de l'hôtesse de l'air.

Un geste simple.

Un court instant.

Mais c'est précisément ce geste qui a été particulièrement discuté dans les médias indiens, devenant l'un des épisodes marquants de la couverture de la visite du président russe.