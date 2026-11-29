Sejal Shah, habitante d'Ahmedabad en Inde, a utilisé une méthode inhabituelle pour se protéger de la chaleur extrême. Lors de journées où la température atteint 45 degrés, elle a recouvert l'extérieur de sa voiture d'un mélange de bouse de vache et de boue pour garder l'habitacle au frais.

Selon elle, cette idée s'inspire de méthodes de construction ancestrales utilisées dans les villages indiens, où les murs des maisons sont enduits de boue et de bouse de vache pour isoler les pièces contre la chaleur torride.

Sejal Shah a décidé d'appliquer cette technique à son véhicule. Son objectif est de réduire la température intérieure, de limiter l'utilisation de la climatisation et ainsi d'économiser du carburant.

Cependant, les experts soulignent que, bien que cette méthode puisse protéger l'habitacle d'une surchauffe partielle, il n'est pas scientifiquement prouvé qu'elle puisse remplacer totalement la climatisation.

Les images de cette expérience insolite sont devenues virales sur les réseaux sociaux, cumulant des millions de vues.