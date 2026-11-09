Vladimir Poutine, qui dirige la Russie depuis un quart de siècle, maintient sa vie privée au rang des secrets d'État les mieux gardés. Bien qu'il admette lors de ses apparitions avoir une famille et des petits-enfants, il ne révèle jamais leurs noms, leurs domaines d'activité ou leur lieu de résidence.

Cependant, des enquêtes internationales et des sources ouvertes montrent que la vie du chef du Kremlin ne se limite pas à un seul mariage officiel. L'arbre généalogique de Poutine comprend, outre son épouse officielle, deux autres femmes et un total de cinq enfants. Parmi eux figure une championne olympique née à Tachkent.

Mariage officiel : un divorce historique annoncé après un ballet

L'unique mariage officiel de Vladimir Poutine est lié à Lioudmila Chkrebneva, qui travaillait comme hôtesse de l'air ; ils ont vécu ensemble pendant 30 ans.

Divorce à la télévision : En 2013, après un spectacle de ballet, le couple a annoncé en direct la fin de son mariage. Plus tard, Lioudmila a épousé un entrepreneur beaucoup plus jeune qu'elle, et son lieu de résidence actuel reste inconnu.

Fille aînée — Maria Vorontsova : Médecin endocrinologue, candidate en sciences médicales, elle enseigne à l'Université d'État de Moscou. Elle a épousé l'entrepreneur néerlandais Jorrit Faassen.

Cadette — Katerina Tikhonova : Dans sa jeunesse, elle a participé à des compétitions internationales de rock acrobatique. Elle dirige actuellement l'Institut d'intelligence artificielle (fondation Innopraktika) rattaché à l'Université d'État de Moscou. Elle a épousé l'un des plus jeunes milliardaires de Russie, Kirill Chamalov (fils de Nikolaï Chamalov, un ami de Poutine), mais ils ont divorcé par la suite.

Petits-enfants secrets : Poutine a confirmé avoir des petits-enfants, mais garde leur nombre secret. Il a seulement mentionné une fois que l'un d'eux parlait couramment le chinois.

La championne de Tachkent : Alina Kabaeva et la résidence au bord du lac

Une autre branche de l'arbre généalogique est étroitement liée à Tachkent :

Racines dans la capitale : Née à Tachkent en 1983, Alina Kabaeva a grandi dans une famille de sportifs. Son père, Marat Kabaev, a joué pour le club de football Pakhtakor, tandis que sa mère a évolué dans l'équipe nationale de basket-ball d'Ouzbékistan.

De l'Olympe à l'empire médiatique : Après être devenue championne du monde et olympique de gymnastique rythmique, Kabaeva s'est lancée en politique. Elle est actuellement présidente du conseil d'administration du « Groupe médiatique national », le plus grand holding médiatique de Russie.

Deux fils — Ivan et Vladimir : Selon des enquêtes, Alina Kabaeva aurait deux fils de Poutine, prénommés Ivan et Vladimir. Les enfants sont élevés dans une résidence présidentielle secrète au bord du lac Valdaï, totalement à l'abri des regards. Poutine ne les a jamais officiellement reconnus.

De femme de ménage à la fortune : Svetlana Krivonogikh et Elizaveta

La troisième branche de l'arbre généalogique est liée à son ancienne compagne de Saint-Pétersbourg, Svetlana Krivonogikh :

Fortune inattendue : Née dans une famille pauvre et ayant travaillé comme femme de ménage dans sa jeunesse, cette femme est devenue actionnaire de la banque « Rossiya », propriétaire de yachts de luxe et de la célèbre station de ski « Igora » à Sotchi (il est à noter que le mariage de Katerina, la fille de Poutine, a eu lieu dans cette station).

Elizaveta (Luiza Rozova), née sans père déclaré : Sur l'acte de naissance d'Elizaveta, née en 2003, le nom du père n'est pas indiqué, seul le patronyme « Vladimirovna » est inscrit. Quelques semaines après la naissance de la jeune fille, la famille est devenue propriétaire d'un bien immobilier de luxe à Monaco. Journalistes Lorsqu'ils ont rencontré Elizaveta à Paris pour l'interroger sur son père, elle a répondu : « Qu'est-ce que cela a à voir avec moi ? » — a-t-elle déclaré.

L'arbre généalogique de Poutine : qui est qui ?

Personne Statut Activité / Situation actuelle Enfants Vladimir Poutine Chef d'État Président de la Russie 5 enfants (officiels et non officiels) Lioudmila Chkrebneva Ex-épouse (30 ans de mariage) Divorcée en 2013, remariée Maria Vorontsova (médecin), Katerina Tikhonova (dirigeante d'IA) Svetlana Krivonogikh Liaison non officielle à Saint-Pétersbourg Actionnaire de banque et de stations balnéaires, multimillionnaire Elizaveta Vladimirovna (Luiza Rozova) Alina Kabaeva Championne olympique née à Tachkent Dirigeante du « Groupe médiatique national » Ivan et Vladimir (vivent dans une résidence secrète)

Pourquoi les vérités sur sa famille ne sont-elles pas révélées ?

Pourquoi Vladimir Poutine ne révèle-t-il pas au public sa famille, ni même le nombre de ses petits-enfants ?

Les analystes expliquent cela par deux facteurs principaux : le premier est qu'en tant qu'ancien officier du KGB, il privilégie la sécurité et souhaite protéger sa famille des pressions géopolitiques et des sanctions ; le second est de maintenir devant l'opinion publique russe l'image politique d'un « dirigeant solitaire ayant consacré toute sa vie et son être à l'État ».