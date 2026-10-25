Le Japon se prépare officiellement à créer une armée et à organiser un référendum
La Constitution japonaise, restée inchangée depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, est pour la première fois de son histoire au bord d'une réforme majeure. La coalition au pouvoir à Tokyo a entamé des consultations officielles pour résoudre les désaccords et parvenir à un consensus sur la révision de son article 9, pacifiste, la révision de l'article 9 afin de résoudre les différends et de parvenir à une position commune.
Selon l'agence de presse Kyodo, la Première ministre japonaise, Sanae Takaichi a l'intention de formaliser complètement cette importante initiative parlementaire d'ici février 2027. d'ici février 2027.
Débat au sein de la coalition au pouvoir : comment l'article 9 sera-t-il modifié ?
Les partis de la coalition gouvernementale avancent deux approches concernant le statut de l'armée :
La proposition du Parti libéral-démocrate (PLD) : La force principale dirigée par la Première ministre Takaichi propose de maintenir l'article 9 dans sa forme générale, tout en y ajoutant une clause distincte conférant un statut légal officiel aux « Forces d'autodéfense » déjà actives ;
La demande de la « Société de renouveau du Japon » : Le partenaire minoritaire du cabinet ministériel choisit une voie plus radicale : ils préconisent la suppression totale du 2e paragraphe, qui interdit la possession de forces terrestres, navales et aériennes, et l'introduction du concept d'« Armée de défense nationale » dans la Constitution ;
L'interdiction actuelle : Selon l'article 9 actuel, le peuple japonais a renoncé à jamais à la guerre et au règlement des différends internationaux par la force armée, et le droit de l'État à mener la guerre n'est pas officiellement reconnu.
« Police sur le papier, armée puissante dans les faits »
Bien que la législation officielle stipule que le Japon ne doit pas posséder d'armée, la situation réelle a déjà atteint le niveau d'une puissance militaire mondiale :
Flotte moderne et porte-avions : Bien que les « Forces d'autodéfense » créées par Tokyo soient théoriquement considérées comme une force de police, elles disposent d'une puissante flotte militaire qui sera bientôt complétée par deux porte-avions légers ;
Chasseurs de 5e génération et missiles à longue portée : L'armée de l'air moderne est équipée d'avions de cinquième génération, et l'arsenal des forces terrestres a récemment accueilli des missiles mobiles sol-sol d'une portée de 1 000 kilomètres 1 000 kilomètres.
Le cap du référendum : sera-t-il facile de modifier la Constitution ?
Le processus de mise en œuvre des changements comprend des étapes juridiques extrêmement complexes :
Le seuil des 2/3 au Parlement : Selon la loi, pour modifier la Constitution, l'accord d'au moins deux tiers (2/3) des députés des deux chambres du Parlement est requis ;
Équilibre politique : À la suite des élections de février 2026, le PLD a obtenu plus des deux tiers des sièges à la chambre basse, mais le parti ne dispose même pas d'une majorité simple à la chambre haute ;
Référendum historique : Après l'approbation du Parlement, cette question cruciale doit être soumise à un référendum national — un tel référendum n'a jamais été organisé dans l'histoire du Japon.
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