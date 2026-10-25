La Constitution japonaise, restée inchangée depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, est pour la première fois de son histoire au bord d'une réforme majeure. La coalition au pouvoir à Tokyo a entamé des consultations officielles pour résoudre les désaccords et parvenir à un consensus sur la révision de son article 9, pacifiste, la révision de l'article 9 afin de résoudre les différends et de parvenir à une position commune.

Selon l'agence de presse Kyodo, la Première ministre japonaise, Sanae Takaichi a l'intention de formaliser complètement cette importante initiative parlementaire d'ici février 2027. d'ici février 2027.

Débat au sein de la coalition au pouvoir : comment l'article 9 sera-t-il modifié ?

Les partis de la coalition gouvernementale avancent deux approches concernant le statut de l'armée :

La proposition du Parti libéral-démocrate (PLD) : La force principale dirigée par la Première ministre Takaichi propose de maintenir l'article 9 dans sa forme générale, tout en y ajoutant une clause distincte conférant un statut légal officiel aux « Forces d'autodéfense » déjà actives ;

La demande de la « Société de renouveau du Japon » : Le partenaire minoritaire du cabinet ministériel choisit une voie plus radicale : ils préconisent la suppression totale du 2e paragraphe, qui interdit la possession de forces terrestres, navales et aériennes, et l'introduction du concept d'« Armée de défense nationale » dans la Constitution ;

L'interdiction actuelle : Selon l'article 9 actuel, le peuple japonais a renoncé à jamais à la guerre et au règlement des différends internationaux par la force armée, et le droit de l'État à mener la guerre n'est pas officiellement reconnu.

« Police sur le papier, armée puissante dans les faits »

Bien que la législation officielle stipule que le Japon ne doit pas posséder d'armée, la situation réelle a déjà atteint le niveau d'une puissance militaire mondiale :

Flotte moderne et porte-avions : Bien que les « Forces d'autodéfense » créées par Tokyo soient théoriquement considérées comme une force de police, elles disposent d'une puissante flotte militaire qui sera bientôt complétée par deux porte-avions légers ;

Chasseurs de 5e génération et missiles à longue portée : L'armée de l'air moderne est équipée d'avions de cinquième génération, et l'arsenal des forces terrestres a récemment accueilli des missiles mobiles sol-sol d'une portée de 1 000 kilomètres 1 000 kilomètres.

Le cap du référendum : sera-t-il facile de modifier la Constitution ?

Le processus de mise en œuvre des changements comprend des étapes juridiques extrêmement complexes :