La Grande-Bretagne a vu émerger une initiative politique inattendue et radicale visant à annuler les conséquences du Brexit et à rétablir l'intégration avec le continent. Le maire de Londres, Sadiq Khan, lors de la conférence annuelle du Parti travailliste à Liverpool, a affirmé que le pays devait réintégrer l'Union européenne sans qu'il soit nécessaire d'organiser un nouveau référendum national.

Le prestigieux journal britannique The Independent rapporte que le maire de la capitale s'est adressé au Premier ministre Andy Burnham, proposant une feuille de route claire pour réintégrer immédiatement l'Union douanière de l'UE afin de réduire les barrières commerciales, obtenir ultérieurement un statut de membre associé et accepter les conditions du marché unique européen. Khan a exigé l'inclusion de ce plan stratégique dans le prochain programme électoral. Cet appel intervient dans le contexte de l'accord du 24 août entre le Premier ministre Burnham et le président du Conseil européen, António Costa, visant à améliorer radicalement les relations et à organiser un sommet Royaume-Uni-UE d'ici la fin de l'année.

« Retour sans référendum, Union douanière et plan Khan » : 5 points clés de la déclaration

Les arguments officiels les plus importants de l'initiative choc de Sadiq Khan à Liverpool :

Pas besoin d'un nouveau référendum : Le maire de Londres a proposé de réaliser le processus de réintégration de la Grande-Bretagne dans l'UE sans vote populaire ;

Retour immédiat à l'Union douanière : Il a été souligné qu'il est nécessaire d'entrer d'abord dans le système douanier de l'UE pour réduire les barrières bureaucratiques et les pertes économiques ;

Marché unique et adhésion associée : La deuxième étape du plan propose que la Grande-Bretagne obtienne un statut d'association avec l'UE et retourne sur le marché européen commun ;

Manifeste électoral des travaillistes : Sadiq Khan a appelé le Premier ministre Andy Burnham à inclure ce point dans le prochain programme officiel du parti ;

Sommet Royaume-Uni-UE d'ici la fin de l'année : Le sommet convenu en août entre le Premier ministre et le président du Conseil européen, António Costa, devrait devenir une plateforme pour rétablir les relations bilatérales.

Classification des étapes de retour de la Grande-Bretagne dans l'UE proposées par Sadiq Khan

Mécanismes d'intégration potentiels devant la mairie de Londres et le gouvernement britannique :

Étapes de réintégration Mesures pratiques envisagées Effets pour l'économie et la politique britanniques Étape 1 : Union douanière de l'UE Retour immédiat sans préparation Suppression des droits de douane sur les marchandises et élimination des goulots d'étranglement logistiques Étape 2 : Adhésion associée Accord de statut stratégique spécial avec Bruxelles Rétablissement d'un partenariat politique et sécuritaire complet Étape 3 : Marché unique européen Rétablissement de la libre circulation des services et des capitaux Renforcement du centre financier de Londres et augmentation du volume des exportations Mécanisme juridique et politique Sans nouveau référendum, via le manifeste du parti Prévenir la division politique interne et les retards Plateforme de lancement diplomatique Sommet Royaume-Uni-UE prévu d'ici la fin de l'année Lancement des négociations officielles entre le Conseil européen et Burnham

Expertise en politique internationale et géoéconomie : Pourquoi l'élite britannique recule-t-elle sur le Brexit ?

Conclusions des politologues européens, des économistes britanniques et des analystes internationaux :

« Blessures économiques causées par le Brexit » : Après avoir quitté l'Union européenne, la Grande-Bretagne a été confrontée à l'inflation, à la pénurie de main-d'œuvre, à une forte augmentation des coûts logistiques et à l'affaiblissement de la position du centre financier de Londres ; la position de Sadiq Khan n'est pas seulement une déclaration politique, mais une expression ouverte de la crise réelle à laquelle sont confrontés le monde des affaires et les administrations municipales ;

« Logique d'évitement du piège du référendum » : La proposition du maire de ne pas organiser de nouveau référendum est considérée comme une étape très calculée ; le référendum de 2016 avait divisé la société britannique en deux camps opposés ; c'est pourquoi Khan vise à résoudre cette question par le biais du parlement et des élections pour éviter une nouvelle instabilité politique interne ;

Un test pour Andy Burnham et les travaillistes : Bien que le Premier ministre cherche à améliorer ses relations avec António Costa, des points de vue divergents subsistent au sein du parti sur un retour complet dans l'UE ; Bruxelles ne sera pas non plus d'accord avec la politique de « cherry-picking » (choisir uniquement les avantages) de Londres — un retour complet au marché exige des concessions sérieuses sur les frontières et les contributions financières.

Selon vous, le retour de la Grande-Bretagne dans l'Union européenne sans référendum est-il conforme aux principes démocratiques, ou une telle décision fatidique doit-elle être prise uniquement par un vote populaire ? Quel avantage le retour de la Grande-Bretagne pourrait-il apporter à l'économie européenne, qui traverse une crise profonde ? Partagez vos réflexions personnelles dans les commentaires et diffusez cette analyse du grand tournant de la géopolitique mondiale avec tous les intéressés !