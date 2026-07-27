Une seconde capitale pourrait être créée au Japon : la loi a été adoptée

Au Japon, à l'avenir, pour le pays une seconde capitale pourrait être établie. Le 24 juillet, le parlement du pays a adopté un projet de loi prévoyant la création d'un centre administratif de réserve à Tokyo en cas d'urgence. C'est ce qu'a rapporté l'agence Kyodo .

Il est indiqué que cette initiative pourrait donner un élan supplémentaire aux projets du gouvernement japonais visant à transformer Osaka en une grande métropole comme Tokyo . Parallèlement, la loi vise à organiser plus efficacement l'administration publique et à décentraliser le pouvoir.

Le projet de loi proposé par le bloc au pouvoir a été vivement critiqué par l'opposition. Selon eux, le document a été préparé principalement pour servir les intérêts du Parti libéral-démocrate dirigé par le Premier ministre Sanae Takaichi, et de son partenaire de coalition basé à Osaka, le Parti japonais de l'innovation .

Des débats animés ont eu lieu au parlement avant l'adoption de la loi. L'opposition a exigé l'interdiction de tenir les élections locales et les référendums le même jour, soulignant que cela pourrait influencer les décisions des électeurs.

Ces débats ont été alimentés par la déclaration du gouverneur d'Osaka, Hirofumi Yoshimura , concernant son intention d'organiser un troisième référendum le même jour que les élections au poste de gouverneur au printemps prochain.

Les deux précédentes tentatives de transformer Osaka en métropole — les référendums de 2015 et 2020 — avaient été rejetées par une faible marge. Plus tard, après que le bloc au pouvoir a accepté certaines concessions, l'opposition a consenti à soumettre le projet de loi au vote.

Conformément à la nouvelle loi, le Premier ministre peut accorder le statut de capitale de réserve sur la base des demandes des préfectures répondant aux critères fixés en termes de population et d'indicateurs économiques.

Le document a été soutenu par le Parti libéral-démocrate, ses partenaires de coalition et plusieurs autres forces politiques, et a été adopté avec les voix de 123 députés, tandis que 121 députés ont voté contre.

Pour information, il existe des pays dans le monde avec deux capitales ou plus. Par exemple, aux Pays-Bas , Amsterdam est la capitale officielle, mais le parlement et le gouvernement sont situés dans la ville de La Haye . En Bolivie , Sucre est considérée comme la capitale officielle, tandis que le gouvernement et le parlement siègent à La Paz. De même, dans des pays comme le Chili, la Malaisie, le Sri Lanka, la Côte d'Ivoire, le Bénin, l'Eswatini et le Burundi , l'administration publique est répartie entre plusieurs villes.

Le seul pays au monde à posséder trois capitales officielles est la République d'Afrique du Sud . Pretoria y exerce les fonctions de centre exécutif, Le Cap celles de centre législatif, et Bloemfontein celles de centre judiciaire.