Le Japon propose une prime de 62 000 dollars pour la naissance d'un troisième enfant
Dans le cadre de la lutte contre la baisse du taux de natalité dans le pays, le Parti libéral-démocrate (PLD), au pouvoir au Japon, propose, pour la naissance d'un troisième enfant ou plus au sein d'une famille, 10 millions de yens (environ 62 000 à 62 700 dollars US) d'introduire une prime unique de ce montant. Nippon.com Selon les informations, ce projet, finalisé lors de la réunion du siège de la stratégie démographique du parti le 27 novembre 2026, sera présenté la semaine prochaine à la Première ministre japonaise Sanae Takaichi.
Mesures supplémentaires contre la crise démographique
Le paquet de propositions comprend non seulement des primes financières importantes, mais aussi des changements structurels visant à soutenir les familles de manière globale :
Avantages pour l'éducation préscolaire : Il est prévu de rendre les jardins d'enfants et les établissements préscolaires gratuits dès le plus jeune âge.
Incitation fiscale et mariage : Il est prévu d'introduire d'importantes réductions d'impôts pour les familles et de soutenir les services de rencontres basés sur des partenariats public-privé afin d'encourager le mariage chez les jeunes.
Nouvelle structure étatique : Il a été proposé de créer une Agence pour la stratégie démographiquedistincte pour coordonner la politique démographique et superviser les activités des ministères.
Différence entre les allocations actuelles et la nouvelle initiative
Cette initiative est encore au stade de recommandation politique. Une fois que les modalités de paiement et les sources de financement auront été examinées par le gouvernement, elle devrait être intégrée au programme de réformes économiques et budgétaires de 2027:
Indicateurs
Régime actuel
Nouveau projet proposé
Paiement unique
Pour chaque nouveau-né 500 000 yens allocation
Pour le troisième enfant et les suivants 10 millions de yens (~62 000–62 700 dollars)
Allocation mensuelle par enfant
À partir du troisième enfant, par mois 30 000 yens
Réductions d'impôts supplémentaires et services de garderie gratuits dès le plus jeune âge
Statut et échéance
En vigueur
Pas encore officiellement approuvé (prévu pour être inclus dans le programme de 2027)
Selon vous, une incitation financière importante de 62 000 dollars et des crèches gratuites suffiront-elles à stimuler le taux de natalité au Japon ?
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