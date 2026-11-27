Dans le cadre de la lutte contre la baisse du taux de natalité dans le pays, le Parti libéral-démocrate (PLD), au pouvoir au Japon, propose, pour la naissance d'un troisième enfant ou plus au sein d'une famille, 10 millions de yens (environ 62 000 à 62 700 dollars US) d'introduire une prime unique de ce montant. Nippon.com Selon les informations, ce projet, finalisé lors de la réunion du siège de la stratégie démographique du parti le 27 novembre 2026, sera présenté la semaine prochaine à la Première ministre japonaise Sanae Takaichi.

Mesures supplémentaires contre la crise démographique

Le paquet de propositions comprend non seulement des primes financières importantes, mais aussi des changements structurels visant à soutenir les familles de manière globale :