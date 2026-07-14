Le président a personnellement accompagné à l'école une fillette victime de discrimination

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Le président a personnellement accompagné à l'école une fillette victime de discrimination

En février 2022, un événement marquant s'est produit à Gostivar, en Macédoine du Nord. Embla Ademi, âgée de 11 ans, a été victime de discrimination à l'école de la part de certains parents et camarades de classe.

En raison du syndrome de Down dont souffre Embla, certains parents se sont opposés à ce qu'elle étudie dans la même classe que leurs enfants. Ils ont organisé un boycott en prétendant qu'elle perturbait le cours, des accusations jugées infondées.

En conséquence, la fillette a été isolée de ses camarades et contrainte de suivre les cours seule. Lorsque l'affaire a été rendue publique, le président du pays, Stevo Pendarovski, n'est pas resté indifférent.

Le président s'est rendu au domicile d'Embla pour lui offrir un cadeau. Ensuite, il l'a prise par la main pour l'accompagner jusqu'à l'école. Ce geste a été largement salué comme un signe de soutien aux enfants ayant des besoins spécifiques.

Pendarovski a souligné que l'éducation inclusive est essentielle pour chaque enfant. Il a déclaré que le comportement de ceux qui ont pratiqué la discrimination était injustifiable.

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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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