La formation d'une nouvelle croûte océanique observée en direct pour la première fois

Une équipe internationale de géophysiciens a réussi, pour la première fois dans l'histoire de la science, à enregistrer directement le processus de rupture de la croûte océanique et le remplissage de cette cavité par du nouveau magma. Cette étude, menée sur la dorsale Sud-Est Indienne, a révélé que le fond marin s'est déplacé de plus de 2 mètres. Ce phénomène constitue une étape révolutionnaire dans la compréhension des processus de formation géologique de notre planète. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

La découverte a été réalisée en février 2024 lors d'une expédition organisée sur la dorsale sous-marine séparant les plaques tectoniques australienne et antarctique. C'est précisément dans ces zones que les plaques s'écartent, tandis que le magma remontant du manteau se solidifie pour former une nouvelle croûte océanique. Bien que ce mécanisme soit théoriquement connu depuis des décennies, il n'avait jamais été possible de l'observer en temps réel jusqu'à présent.

Avancée technologique et résultats de mesure

Les scientifiques ont déployé un réseau d'équipements spéciaux le long d'un segment de 100 kilomètres de la dorsale. Selon les données publiées dans la revue Nature, les outils suivants ont été utilisés dans l'étude :

5 hydrophones enregistrant les sons sous-marins et les ondes sismiques ;

15 balises acoustiques autonomes échangeant des signaux toutes les 4 heures ;

Des capteurs de haute précision mesurant la profondeur du fond marin.

Après que les hydrophones ont enregistré une série de séismes sous-marins, les mesures acoustiques ont montré que certains appareils avaient bougé. Les calculs ont confirmé que certaines parties du fond océanique se sont étendues d'au moins 2 mètres. De plus, un changement significatif de la profondeur est devenu la preuve évidente de la faille survenue.

Selon les estimations des auteurs de l'étude, environ 160 millions de mètres cubes de lave ont jailli dans la faille entre les plaques en quelques jours. Les experts estiment que le magma provenait d'un réservoir souterrain accumulé depuis de nombreuses années. Une fois le réservoir vidé, certaines parties du fond océanique ont commencé à s'affaisser, ce qui a encore élargi l'ampleur du processus.

Un processus beaucoup plus puissant que prévu

Jean-Yves Royer, géophysicien marin au Centre national de la recherche scientifique (CNRS) en France, a souligné que les résultats se sont révélés bien plus importants que prévu. Initialement, les scientifiques avaient prédit un déplacement vertical de quelques centimètres, mais en réalité, les changements ont atteint jusqu'à 4,2 mètres. Cela signifie que la dynamique du fond océanique est beaucoup plus active que nous ne le pensions.

Au cours de cet événement, l'énergie de tension accumulée au cours des 30 à 60 dernières années a été libérée en un instant suite au mouvement de la plaque tectonique australienne. Bien que de tels processus forment continuellement de nouveaux fonds océaniques, il était très difficile de les étudier en raison de la localisation des dorsales médio-océaniques dans des zones difficiles d'accès.

Cette réussite scientifique fournit aux géologues de nouvelles données sur la formation de la surface terrestre et la prévision de l'activité tectonique. Désormais, les scientifiques peuvent prouver avec des chiffres précis l'énergie et la vitesse auxquelles se produit le renouvellement de la croûte océanique.