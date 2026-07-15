Un Tyrannosaurus rex vieux de 67 millions d'années vendu à un prix record

Vieux de 67 millions d'années Tyrannosaurus rex les restes ont été vendus à New York lors d'une vente aux enchères chez Sotheby's pour 50,1 millions de dollars (37,4 millions de livres sterling). Cela établit un nouveau record pour le montant le plus élevé jamais payé pour des restes de dinosaure.

Ce spécimen unique mis aux enchères «Gas» (Gus) est nommé ainsi et mesure plus de 4 mètres de haut. Selon les experts plus de 60 % du squelette a été préservé, ce qui en fait l'un des Tyrannosaurus rex les plus complets jamais découverts.

L'identité de l'acheteur de cette découverte unique n'a pas encore été officiellement révélée.

«Gas» a été découvert en 2021 dans un ranch isolé du Dakota du Sud, aux États-Unis. Les fouilles ont été menées en trois étapes entre 2021 et 2023, durant les saisons estivales après le dégel. Ensuite, des scientifiques et des experts ont passé trois années supplémentaires en laboratoire à assembler, nettoyer et analyser scientifiquement le squelette.

Sotheby's Cassandra Hatton, directrice du département des sciences et de l'histoire naturelle de la maison de vente, a souligné que ce résultat est le fruit de nombreuses années de travail.

«Gas n'est pas seulement une découverte rare, c'est un spécimen exceptionnel qui a été excavé, documenté, préparé et préservé avec un haut niveau d'expertise », a-t-elle déclaré.

Au cours des recherches, des marques de dents ont été identifiées sur le crâne du dinosaure, ainsi que des côtes qui s'étaient brisées et avaient cicatrisé au cours de sa vie. Les scientifiques pensent que ces blessures pourraient avoir été causées lors de combats avec d'autres dinosaures ou lors de la lutte pour la nourriture.

Cette vente a dépassé le record établi en 2024 par les restes d'un Stegosaurus et c'est la première fois que des restes de dinosaure sont vendus au-delà du seuil des 50 millions de dollars.

Certains scientifiques, dans des commentaires à la BBC, ont souligné que de telles ventes pourraient marquer une nouvelle étape dans l'intérêt des collectionneurs ultra-riches pour les fossiles anciens.

Les experts notent que le prix élevé reflète non seulement la rareté, mais aussi l'énorme travail et les ressources consacrés à son excavation, sa restauration et son étude scientifique.

Le précédent détenteur du record «Apex» le stégosaure acheté par le milliardaire Kenneth Griffin, avait été prêté temporairement au Musée d'histoire naturelle des États-Unis pour quatre ans. Par conséquent, il n'est pas exclu que le nouveau propriétaire de «Gas» le prête également à un musée pour exposition à l'avenir.