Deux sœurs découvrent leur propre photo dans une location de vacances

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Deux sœurs découvrent leur propre photo dans une location de vacances

Deux sœurs vivant dans l'Utah, aux États-Unis, Libby et Aubrey Birrell, sont devenues virales sur les réseaux sociaux après une découverte inattendue. Dans la maison qu'elles avaient louée via Airbnb, elles ont reconnu des membres de leur propre famille sur une photo accrochée au mur. Si la situation les a d'abord stupéfaites, le mystère a fini par être élucidé.

Dans une interview accordée à Fox News Digital, les sœurs ont avoué avoir été assez effrayées lors de leur première découverte. Début juillet, elles étaient arrivées dans une location à Oceanside, près de San Diego en Californie, avec près de 30 proches pour célébrer le 80e anniversaire de leur grand-père.

En voyant la photo de plage encadrée sur le mur, elles ont immédiatement réalisé que les personnes qui y figuraient étaient des membres de leur famille.

« Dès que nous avons vu la photo, nous avons appelé tout le monde. Tout le monde était sous le choc. J'ai passé un appel vidéo à mes amis, car ils connaissent bien notre famille. Ils n'arrivaient pas à y croire non plus », a déclaré Aubrey Birrell.

Elle a ajouté que, lors de la première nuit, cette situation les avait mises très mal à l'aise.

« Pour être honnête, nous avons eu un peu peur. On s'est même demandé : "Est-ce qu'ils savaient qu'on allait venir ?" C'était très étrange et mystérieux », confie-t-elle.

Plus tard, la famille a interrogé le propriétaire. Il s'est avéré qu'un photographe, spécialisé dans les paysages pris par drone sur les plages de San Diego, vendait ses œuvres d'art agrandies pour décorer des locations de vacances.

Deux filles surprises à l'intérieur de la maison et une photo de paysage marin au mur.

Sur la photo devenue virale, le père d'Aubrey regarde attentivement l'image et dit : « On dirait moi ». Au début, les filles ne l'ont pas cru. Mais elles ont fini par réaliser qu'il s'agissait bien de leur père, de Libby et de leur frère Braedon, pris en photo il y a environ dix ans.

« Nous avons toujours ces maillots de bain. C'est vraiment nous sur cette photo », assure Libby.

Selon les sœurs, la photo a été prise il y a environ dix ans sur la plage de Mission Beach ou d'Imperial Beach. À l'époque, elles étaient en voyage familial pour un tournoi de football de leur frère.

Cependant, tout le mystère n'est pas totalement levé. Sous la photo devenue virale, certains utilisateurs ont écrit avoir vu la même image de plage dans d'autres locations Airbnb, et même dans des appartements en Floride. Bien que ces informations n'aient pas été confirmées, elles ont suscité beaucoup de curiosité.

Les discussions sur les réseaux sociaux ont été variées. Certains ont comparé cette histoire au début d'un film d'horreur, tandis que d'autres ont raconté avoir vécu des situations similaires. Certains ont affirmé s'être vus sur des cadres photo en magasin ou sur des brochures publicitaires dans d'autres États.

Après l'incident, le propriétaire a même proposé d'offrir une copie de la photo à la famille. Aujourd'hui, les sœurs Birrell affirment qu'elles ne voient plus cet événement comme effrayant, mais comme un souvenir amusant et inoubliable.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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