Le bébé baigné par Messi va désormais l'affronter sur le terrain

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Le bébé baigné par Messi va désormais l'affronter sur le terrain

La finale de la Coupe du monde entre l'Argentine et l'Espagne pourrait entrer dans l'histoire non seulement comme le duel de deux grandes équipes, mais aussi comme Lionel Messi et Lamine Yamal lors de leur première confrontation officielle. Cependant, leur rencontre ne date pas d'aujourd'hui, mais d'il y a 19 ans.

En 2007, alors que Messi était un joueur de 20 ans qui s'imposait tout juste dans l'équipe première du FC Barcelone, Lamine Yamal n'était qu'un bébé de cinq mois. Ce jour-là, la famille de Yamal a remporté un concours organisé par le FC Barcelone, l'UNICEF et le journal Sport, participant à une séance photo avec les joueurs. Par hasard, c'est Messi qui leur a été attribué.

Sur les photos prises par le photographe Joan Monfort, on peut voir Messi tenir le petit Yamal dans ses bras et le baigner. Ces clichés ont été publiés sur les réseaux sociaux par le père de Yamal en 2024, attirant à nouveau l'attention du monde entier.

Les parents sourient en regardant le bébé baigné dans la mousse.

Selon Monfort, Messi ne savait pas trop comment s'y prendre avec le bébé au début, mais il s'est rapidement adapté. Il a qualifié cet événement de « véritable miracle du destin ».

Aujourd'hui, ce bébé de cinq mois est devenu l'un des leaders de l'équipe nationale espagnole. Avant ses 19 ans, Yamal a marqué 56 buts et a déjà remporté la Liga, la Coupe d'Espagne et l'Euro 2024.

Ainsi, une histoire inhabituelle commencée lors d'une séance photo il y a près de vingt ans pourrait désormais écrire un nouveau chapitre lors d'une finale de Coupe du monde.

Lionel MessiLamine YamalBarceloneArgentineUNICEF
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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