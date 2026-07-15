La cause réelle de la chaleur record en Europe a été identifiée

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La cause réelle de la chaleur record en Europe a été identifiée

Il a été révélé que la cause principale des températures records en Europe est l'arrivée de puissants anticyclones subtropicaux en provenance des régions désertiques. Les climatologues soulignent que ce phénomène s'est intensifié ces dernières années, entraînant le battement de records historiques de température dans plusieurs pays.

Selon le professeur Massimiliano Fazzini de l'Université de Camerino, les masses d'air chaud provenant du Sahara et du plateau iranien s'élèvent jusqu'à 6-8 kilomètres d'altitude. En franchissant les chaînes de montagnes et en redescendant, l'air se comprime et se réchauffe davantage, provoquant une hausse brutale des températures au sol.

L'expert explique qu'alors qu'auparavant l'Europe occidentale était principalement influencée par les anticyclones venant de l'océan Atlantique, les anticyclones subtropicaux désertiques sont désormais de plus en plus actifs. Parallèlement, le réchauffement rapide des zones désertiques du Moyen-Orient aggrave la situation.

Le scientifique affirme que ce sont précisément ces facteurs qui provoquent les fortes vagues de chaleur observées à travers l'Europe. En atteignant la surface, l'air chaud se réchauffe encore plus, générant des températures records.

En juin, les températures ont dépassé les 40 degrés dans plusieurs pays européens. À la fin du mois, des records de température absolue ont été battus dans plusieurs nations. En France, au Royaume-Uni, aux Pays-Bas et en Italie, le niveau d'alerte « rouge » a été déclaré.

Actuellement, une nouvelle vague de chaleur intense approche de l'Italie. Selon des données antérieures, plus de 10 000 personnes ont perdu la vie à cause des canicules en Europe. Il est noté que la majorité des victimes sont des personnes âgées de plus de 65 ans.

Les médecins et les experts en climatologie soulignent que cette chaleur anormale provoque non seulement des coups de chaleur, mais aggrave également les maladies cardiovasculaires et respiratoires. C'est pourquoi il est fortement conseillé aux personnes âgées de respecter strictement les mesures de précaution.

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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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