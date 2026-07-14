Le président du Brésil en colère : pourquoi l'avion brésilien est-il revenu presque vide ?

La performance décevante du Brésil lors de la Coupe du Monde 2026 a suscité de grands débats dans le pays. Le président Luiz Inácio Lula da Silva a vivement critiqué les joueurs de l'équipe nationale pour ne pas être rentrés au Brésil après la compétition.

« Quelle honte est-ce là ? »

Le portail Globo a rapporté les propos du président brésilien. Lula da Silva était particulièrement mécontent du fait que l'avion de l'équipe soit revenu presque vide.

« Il n'y avait pratiquement personne dans l'avion. Quelle honte, n'avez-vous pas honte de vous-mêmes ? » a déclaré le président du Brésil.

Ses paroles ont montré une fois de plus qu'au Brésil, le football n'est pas seulement un sport, mais une question de fierté nationale.

Seul Danilo était dans l'avion

Selon le média Metropoles, après l'élimination de l'équipe nationale du Brésil de la Coupe du Monde, l'avion qui est rentré au pays transportait le staff technique, le personnel de service et le défenseur Danilo.

Il est rapporté que les autres joueurs ont préféré s'envoler directement des États-Unis vers d'autres pays pour leurs vacances.

Situation Information Résultat du Brésil 1/8 de finale contre la Norvège 1:2 Seul joueur de retour Danilo Autres joueurs en vacances ou partis vers leurs clubs Réaction du président critique sévère

Cette situation est devenue un nouveau coup dur pour les supporters brésiliens après la défaite.

La défaite contre la Norvège a été difficile à accepter

Le Brésil lors de la Coupe du Monde 2026a perdu 1:2 contre la Norvège en 1/8 de finale. Ce résultat avait déjà suscité de vives critiques dans le pays.

Mais le fait que les joueurs ne soient pas rentrés collectivement au Brésil après la compétition a intensifié le débat.

Pour les supporters, la question n'est pas seulement de savoir qui était dans l'avion. Il s'agit de responsabilité, du respect du maillot national et de l'image de l'équipe face au peuple après une défaite.

Une douleur historique pour le Brésil

Le Brésil est l'une des équipes nationales les plus célèbres, ayant remporté la Coupe du Monde cinq fois dans l'histoire.

Mais cette fois, la « Seleção » n'a même pas atteint les quarts de finale. Selon les informations, c'est la première fois en 36 ans que le Brésil n'atteint pas les quarts de finale d'une Coupe du Monde.

Ce résultat a soulevé de grandes questions dans le pays : le problème vient-il de l'entraîneur, des joueurs, du système ou de l'esprit d'équipe ?

Pourquoi Lula a-t-il été si sévère ?

Au Brésil, l'équipe nationale n'est pas une simple équipe sportive. Elle est liée à l'image du pays, à sa fierté historique et aux émotions de millions de supporters.

C'est pourquoi la critique du président ne concerne pas seulement le retour des joueurs. Elle est perçue comme un signal sur le partage des responsabilités après une défaite, le fait d'affronter les supporters et de montrer un comportement digne du statut de l'équipe nationale.

En termes simples, le fait de quitter la Coupe du Monde et de passer en mode « chacun pour soi » n'a pas été bien accueilli au Brésil.

Le retour de Danilo a attiré une attention particulière

Le fait que Danilo soit le seul joueur de l'effectif officiel à bord de l'avion fait l'objet d'une discussion particulière.

Cette situation l'a montré sous un jour différent aux yeux des supporters : alors que l'équipe s'est dispersée après la défaite, il est mentionné comme le seul joueur à être rentré dans le pays avec la délégation.

Bien sûr, les autres joueurs pouvaient avoir des plans de club, familiaux ou de vacances. Mais dans l'atmosphère émotionnelle entourant l'équipe du Brésil, ces explications ont du mal à apaiser la colère des supporters.

La pression sur Ancelotti s'est également accrue

L'entraîneur de l'équipe nationale du Brésil Carlo Ancelotti est également au centre des critiques.

L'élimination de l'équipe dès les 1/8 de finale est un résultat très difficile pour un pays de football comme le Brésil. Désormais, les questions sur le staff technique, les choix de composition, la tactique et l'esprit d'équipe vont se multiplier.

Il est clair qu'un grand débat va commencer sur la manière dont le Brésil doit entamer une nouvelle ère jusqu'à la Coupe du Monde 2030.

La plus grande question après la défaite

Pour le Brésil, la Coupe du Monde 2026 ne s'est pas terminée seulement par une défaite contre la Norvège. Une autre question a surgi autour de l'équipe : les joueurs ont-ils ressenti le poids du maillot national ?

La critique sévère de Lula da Silva touche précisément ce point.

Pour les supporters, la défaite est difficile, mais l'attitude après la défaite est parfois perçue comme encore plus grave que le résultat lui-même.

Selon vous, les joueurs devaient-ils rentrer au Brésil dans l'avion de l'équipe après la compétition ou est-il naturel que chacun ait ses projets personnels ?