Un champion olympique arrêté après un accident en état d'ivresse

Kazakhstanais Le champion olympique et célèbre boxeur Daniyar Yeleussinov a été sanctionné administrativement pour avoir provoqué un accident de la route et conduit en état d'ivresse. Selon la décision du tribunal, l'athlète a été condamné à 20 jours de détention et privé de son permis de conduire pour une longue période.

L'incident s'est produit dans la ville d'Astana. Il a été rapporté que deux accidents de la circulation impliquant une Toyota Land Cruiser ont eu lieu, après quoi le conducteur a quitté les lieux.

À la suite des recherches menées par les forces de l'ordre, l'emplacement du véhicule a été identifié et le contrevenant a été appréhendé dans la rue Dostyk. Heureusement, aucun blessé n'a été signalé à la suite de l'incident.

Initialement, la police n'avait pas officiellement révélé l'identité de la personne arrêtée. Cependant, il a été souligné que la loi est égale pour tous et que la célébrité ou les succès sportifs ne dispensent personne de ses responsabilités.

Plus tard, il a été confirmé au tribunal que c'était bien le champion olympique Daniyar Yeleussinov qui conduisait le véhicule. Des poursuites ont été engagées contre lui pour conduite en état d'ivresse, accident de la route et délit de fuite.

Lors du procès, l'athlète a pleinement reconnu sa culpabilité et a exprimé ses regrets. Le tribunal a rendu sa décision en tenant compte du fait qu'il n'avait pas d'antécédents administratifs.

Selon le verdict final, Daniyar Yeleussinov purgera une peine de 20 jours de détention administrative. Il a également été privé de son droit de conduire un véhicule pendant 7 ans. La décision du tribunal est entrée en vigueur.