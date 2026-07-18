Dans quel pays trouve-t-on la meilleure cuisine du monde ? Le classement a été publié

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Dans quel pays trouve-t-on la meilleure cuisine du monde ? Le classement a été publié

Le classement des meilleures cuisines nationales du monde a été publié. Ce classement est basé sur des évaluations gastronomiques internationales, prenant en compte le goût, la diversité et la popularité des plats traditionnels de divers pays.

L'Italie occupe la première place avec 4,64 points. Il a été confirmé une fois de plus que les plats célèbres du pays, tels que la pizza, les pâtes et le risotto, sont les choix préférés de millions de personnes à travers le monde.

La Grèce (4,60) occupe la deuxième place, suivie par le Pérou (4,54) à la troisième place. Le Portugal et l'Espagne complètent le top cinq.

Le Japon, la Turquie, la Chine, la France et l'Indonésie figurent également dans le top dix des pays ayant les cuisines les plus savoureuses au monde. Chacun d'eux a été hautement évalué pour ses plats uniques et ses riches traditions gastronomiques.

Certains pays de la CEI et de la région figurent également dans le classement. En particulier, la Géorgie occupe la 21e place, la Russie la 28e et l'Ukraine la 43e. L'Azerbaïdjan se classe 67e, la Biélorussie 79e, l'Arménie 87e et le Kazakhstan 98e.

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