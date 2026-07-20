L'étrange requête de Lamine Yamal à la Fédération espagnole suscite de nombreux débats

Des informations ont circulé selon lesquelles le joueur de l'équipe nationale espagnole, Lamine Yamal, aurait demandé des conditions particulières lors de la Coupe du monde. Selon la presse espagnole, le joueur de 19 ans a sollicité la Fédération espagnole de football pour obtenir une chambre séparée afin de vivre avec sa petite amie, Ines Garcia.

La source indique que Yamal estime que la présence d'Ines Garcia à ses côtés a un impact positif sur son humeur, sa préparation mentale et ses performances sur le terrain. C'est pourquoi il a demandé l'autorisation de rester avec elle pendant la Coupe du monde.

Cependant, cette information n'a pas encore été officiellement confirmée. Ni la Fédération espagnole de football ni Lamine Yamal n'ont fait de déclaration à ce sujet. Malgré cela, l'information s'est largement répandue sur les réseaux sociaux et a suscité de nombreux débats.