La NASA photographie un phénomène inhabituel dans la mer Noire depuis l'espace

Les experts de la NASA ont enregistré un changement soudain de la couleur de l'eau à la surface de la mer Noire. Les images prises depuis l'espace montrent que de vastes zones de la mer ont pris une teinte turquoise éclatante. Ce phénomène naturel est lié à la prolifération massive d'organismes microscopiques sous-marins, signalant des changements importants dans l'écosystème. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Ce spectacle unique a été immortalisé par un astronaute à bord de la Station spatiale internationale (ISS) et par le satellite PACE (Plankton, Aerosol, Cloud, ocean Ecosystem) de la NASA, conçu pour étudier l'océan et l'atmosphère. Selon ixbt.com, ce changement de couleur de l'eau est causé par le phytoplancton. Vers la fin du printemps, le nombre de ces organismes augmente considérablement et leurs coquilles calcaires réfléchissant la lumière colorent la surface de l'eau en bleu-blanc, visible même depuis l'espace.

Observation spatiale et capacités technologiques

Le 27 mai, un astronaute de l'Expédition 74 a photographié, à l'aide d'un appareil photo Nikon Z9, des tourbillons turquoise près du détroit du Bosphore, qui relie la mer Noire à la mer de Marmara. Près d'un mois plus tard, le 22 juin, le satellite PACE a enregistré la propagation du phytoplancton à travers toute la mer dans un format plus large via son instrument Ocean Color Instrument (OCI).

La couleur de la mer Noire change tout au long de l'année en fonction de la composition des organismes microscopiques qu'elle contient. Par exemple, à d'autres saisons, les diatomées peuvent prédominer, ce qui donne à l'eau une teinte plus sombre. Les observations par satellite sont cruciales pour les scientifiques, car le prélèvement direct d'échantillons dans de vastes plans d'eau est un processus techniquement complexe et coûteux.

Climat mondial et rôle du phytoplancton

Le phytoplancton ne joue pas seulement un rôle esthétique, mais aussi un rôle majeur dans l'équilibre écologique de notre planète. Il fait partie intégrante du cycle mondial du carbone. Au cours de leur croissance, le phytoplancton absorbe le carbone de l'atmosphère. Lorsqu'il meurt, il transporte ce carbone vers les fonds marins où il est stocké pendant une longue période.

Ce processus aide à réduire la quantité de gaz à effet de serre dans l'atmosphère terrestre. Les nouvelles données fournies par la NASA permettent aux scientifiques d'analyser plus en profondeur comment les écosystèmes marins s'adaptent au changement climatique. Pour les spécialistes et les passionnés, ces recherches démontrent l'importance des technologies modernes dans la surveillance à distance des processus biologiques dans les plans d'eau.