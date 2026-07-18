Fatemeh, l'artiste qui peint avec ses pieds, réalise son rêve de rencontrer Ronaldo

·63·Monde
Fatemeh, l'artiste qui peint avec ses pieds, réalise son rêve de rencontrer Ronaldo

Le rêve de longue date de l'artiste iranienne Fatemeh Hammami Nasrabadi s'est réalisé. Elle Cristiano Ronaldo et lui a offert les portraits qu'elle a réalisés.

Bien que paralysée à 85 %, Fatemeh pratique l'art. Elle ne dessine pas avec ses mains, mais avec ses orteils. Les portraits de footballeurs, d'acteurs et de célébrités mondiales l'ont fait connaître sur les réseaux sociaux.

Lorsque Ronaldo est arrivé à Téhéran avec l'équipe d'Al-Nassr pour la Ligue des champions de l'AFC, Fatemeh l'a sollicité. Elle a publié un message émouvant sur Internet disant : « Je veux rencontrer Ronaldo et lui offrir mon dessin ».

Peu de temps après, son souhait s'est exaucé. Ronaldo a personnellement accueilli Fatemeh au camp d'entraînement d'Al-Nassr, lui a offert un maillot dédicacé et a accepté ses portraits.

Ce moment est devenu un événement touchant pour beaucoup. Pour Fatemeh, c'était la rencontre attendue depuis des années.

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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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