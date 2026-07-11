Un fan devient célèbre après avoir collectionné des bières de 48 pays pour la Coupe du Monde

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Un fan devient célèbre après avoir collectionné des bières de 48 pays pour la Coupe du Monde

Les fans de football célèbrent la Coupe du Monde de différentes manières. Cependant, un passionné de football vivant à Londres, Gas Hall a attiré l'attention de beaucoup avec une idée originale. Il a rassemblé des bières de chacune des 48 nations participant au tournoi et a pris l'habitude d'ouvrir et de boire la bière du pays correspondant à chaque équipe éliminée de la compétition. C'est ce qu'a rapporté BBC Sport .

Gas Hall explique qu'il ouvre la bière du pays après que l'équipe a quitté le tournoi. Il considère cela comme un « toast » symbolique pour reconnaître la participation de l'équipe et, en même temps, marquer son échec à remporter le titre.

« Chaque fois qu'une équipe est éliminée, j'ouvre la bière de ce pays. C'est une façon de célébrer leur participation et de reconnaître à ma manière qu'ils n'ont pas gagné le championnat », a-t-il déclaré.

Le fan a commencé à constituer cette collection en 2025. Il a rapidement réalisé qu'il était très difficile de trouver des bières de certains pays. Trouver une bière irakienne, en particulier, a été un véritable défi.

« La bière irakienne a été un vrai casse-tête. Finalement, je l'ai achetée à quelqu'un vivant en Pologne. Il avait voyagé en Irak il y a quelques années et en avait rapporté une bouteille en souvenir. Je l'ai payée environ 30 livres », raconte Hall.

Le collectionneur a obtenu certaines boissons non pas en les achetant simplement, mais par échange. Par exemple, il a donné des bières anglaises rares à un collectionneur en Finlande en échange de la boisson Fizzin du Qatar. Il a également échangé une bière du Panama contre la boisson Moussy d'Arabie Saoudite.

Pour les pays où l'alcool n'est pas populaire, comme le Qatar et l'Arabie Saoudite, il a trouvé une solution unique.

« Comme la consommation d'alcool est limitée dans ces pays, j'ai choisi des boissons au malt sans alcool à base d'orge. Ce sont les produits qui se rapprochent le plus de la bière dans ces régions », a-t-il expliqué.

Pour l'instant, Hall ouvre progressivement les bières de sa collection en fonction des résultats du tournoi. Il affirme qu'une fois la Coupe du Monde terminée, il prévoit de rassembler une nouvelle collection similaire pour la prochaine compétition.

L'idée de Gas Hall a suscité un grand intérêt sur les réseaux sociaux. De nombreux fans de football réagissent positivement à sa collection et à sa façon unique d'honorer chaque pays.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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