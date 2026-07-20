Pourquoi Lamine Yamal fait-il le signe « 304 » après chaque but ?

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Pourquoi Lamine Yamal fait-il le signe « 304 » après chaque but ?

À chaque fois que Lamine Yamal marque un but, les caméras ne manquent jamais son geste signature. Le joueur forme le chiffre « 304 » avec ses mains. Beaucoup pourraient penser qu'il s'agit simplement d'une célébration, mais ce nombre a une signification profonde pour Yamal.

En réalité, « 304 » correspond aux trois derniers chiffres du code postal 08304 du quartier de Rocafonda, à Mataró en Espagne, où le joueur a grandi. Par ce geste, Yamal montre qu'il n'oublie jamais son enfance, le quartier où il a fait ses premiers pas et ses racines. Il exprime ainsi : « Je n'ai pas oublié d'où je viens ».

Il est intéressant de noter que le chiffre 304 apparaît non seulement dans sa célébration, mais aussi sur son équipement sportif. Ce nombre est inscrit sur ses chaussures. De plus, les fans ont remarqué que Yamal portait un pendentif en forme de « 304 » autour du cou lors de la Coupe du Monde 2026.

Lamine Yamal porte une chaîne avec un pendentif en or en forme de 304 autour du cou.

Dans le football, les supporters se souviennent souvent des buts marqués et des trophées remportés. Mais ce qui distingue les grands joueurs, ce sont leurs valeurs, le respect de leurs origines et leurs symboles personnels.

Aujourd'hui, 304 n'est pas un simple nombre. Pour Lamine Yamal, c'est le symbole de ses souvenirs d'enfance, du quartier qui l'a mené vers le football professionnel et de sa loyauté envers ses racines. C'est pourquoi ce chiffre est devenu l'emblème unique de Yamal pour les fans du monde entier.

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