José Mourinho de retour au Real Madrid ? La vidéo polémique de Florentino Pérez

José Mourinho se retrouve au cœur d'une vive polémique suite à une vidéo publiée dans le cadre de la campagne électorale du président du Real Madrid, Florentino Pérez. La vidéo évoque le retour du technicien portugais au club madrilène, mais Mourinho, actuellement entraîneur principal de Benfica, insiste sur le fait que ces images sont fausses. Goal.com rapporte .

La vidéo présentée par la campagne de Pérez annonçait le retour de Mourinho sous le slogan « MOUcha historia por hacer » (Encore tant d'histoire à écrire). Cela a provoqué les vives protestations de la direction de Benfica. Mourinho est sous contrat avec le club jusqu'en 2027 et a immédiatement contacté les dirigeants pour préciser qu'il n'avait pas enregistré cette vidéo et que les images avaient été générées par intelligence artificielle (IA).

Florentino Pérez a fait l'éloge des qualités de Mourinho, le qualifiant de l'un des meilleurs entraîneurs au monde. « Mourinho a été une figure très importante pour le Real Madrid. Il a remporté un nombre record de titres avec nous et a hissé l'équipe à un niveau de compétitivité élevé. Mourinho et Ibrahima Konate seront mes premiers recrutements », a déclaré Pérez à Diario AS.

Enrique Riquelme affronte Pérez lors de l'élection présidentielle du 7 juin. Riquelme a rejeté la candidature de Mourinho, affirmant que son projet sportif est totalement différent. Selon lui, bien que Mourinho soit un entraîneur expérimenté, il ne correspond pas aux projets futurs du club.