Le Bayern Munich continue de remanier son poste de gardien. Selon le Daily Echo, le gardien israélien Daniel Peretz est sur le point de quitter définitivement le club. Southampton a entamé la phase finale des négociations avec le recordman d'Allemagne pour le transfert du joueur de 25 ans. Goal.com rapporte .

Peretz avait rejoint Southampton en prêt en janvier. Ayant perdu l'espoir de s'imposer comme titulaire à Munich face à la concurrence de Manuel Neuer, Jonas Urbig et Sven Ulreich, le gardien a su se mettre en valeur en Angleterre. Devenu le chouchou des supporters, il a disputé 26 rencontres et gardé sa cage inviolée à neuf reprises.

Bien que le contrat de Daniel Peretz avec le Bayern coure jusqu'en 2028, il préfère poursuivre sa carrière en Angleterre. Le joueur a reçu des offres d'autres clubs mais a choisi de faire confiance au projet de Southampton. Les détails officiels du transfert devraient être annoncés d'ici la fin de la semaine.

Parallèlement, de graves controverses ont éclaté autour de Southampton. L'English Football League a exclu l'équipe de la finale des barrages contre Hull City en raison d'un scandale d'espionnage. De plus, une pénalité de quatre points a été infligée pour la saison prochaine. Malgré ces difficultés, Peretz veut aider l'équipe à retrouver la Premier League.