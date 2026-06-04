Erling Haaland : le Terminator norvégien prêt pour ses débuts en Coupe du Monde

Erling Haaland a déjà adopté le surnom de « Terminator » dans le monde du football. Il y a quelques années, il a souhaité une joyeuse fête à ses supporters en se représentant sur les réseaux sociaux comme mi-homme, mi-machine à buts. Cependant, il serait erroné de considérer Haaland uniquement comme un finisseur au sang-froid. C'est une personnalité émotive et complexe qui veut toujours le meilleur pour sa Norvège natale. Goal.com rapporte .

Lorsque l'équipe nationale de Norvège a obtenu sa qualification pour la Coupe du Monde 2026, Erling Haaland a admis s'être senti plus « soulagé » qu'heureux. Ce résultat était attendu depuis longtemps, car la Norvège n'avait plus participé à une Coupe du Monde depuis 1998, et sa dernière apparition au Championnat d'Europe remontait à juin 2000, un mois seulement avant la naissance de Haaland.

Après avoir brillé à Molde dès son adolescence, Haaland a subi encore plus de pression que des talents comme Martin Ødegaard. La responsabilité de mener une nation sans grand héritage footballistique vers les tournois majeurs reposait sur ses épaules. Pourtant, Erling a toujours bien accueilli cette pression. Il sait à quel point il est fort et continue de travailler dur tout en restant humble.

L'un des principaux objectifs de Haaland était de surpasser son père, Alfie Haaland, et il y est déjà parvenu. Maintenant, une tâche encore plus grande l'attend. « Cela met beaucoup de pression sur moi, mais j'aime cette pression. Si je n'étais pas Erling Haaland, j'aurais moi-même les mêmes exigences envers lui », déclare l'attaquant.