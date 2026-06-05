Florentino Pérez annonce un transfert de 150 millions d'euros pour le Real Madrid

Le président du Real Madrid, Florentino Pérez, a fait une déclaration sensationnelle avant les prochaines élections. Lors de sa participation à l'émission télévisée "Horizonte", le dirigeant du club a révélé qu'une offre record était en préparation pour un footballeur star de classe mondiale. Selon lui, ce transfert deviendra la plus grosse affaire de l'histoire de Madrid. C'est ce que rapporte Goal.com rapport .

Le président a souligné que le Real Madrid propose 150 millions d'euros pour une "superstar" capable d'égaler le niveau de Cristiano Ronaldo. Dans le même temps, Florentino Pérez a précisé qu'Erling Haaland, l'attaquant de Manchester City que beaucoup attendaient, ne figurait pas sur la liste. Une offre officielle pour le transfert devrait être envoyée mardi à l'un des principaux clubs de Ligue des champions.

Pérez a également confirmé que le club avait déjà conclu plusieurs accords importants. Parmi eux figurent l'entraîneur José Mourinho, le défenseur de Liverpool Ibrahima Konaté et le joueur de l'Inter Denzel Dumfries. Il a été annoncé que le nouveau "Galactico" évoluerait au milieu de terrain central ou en attaque.

Lors de l'entretien, le président a écarté plusieurs candidats. Outre Erling Haaland, des joueurs comme Michael Olise, Jeremy Doku et Harry Kane ne sont pas dans le viseur du club madrilène. Il a également fermement affirmé qu'aucun transfert ne serait réalisé depuis la Premier League anglaise ou chez leur rival acharné, le FC Barcelone.