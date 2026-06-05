Nike dévoile une campagne publicitaire star-studded avant la Coupe du Monde 2026

Nike a annoncé une nouvelle campagne intitulée "Rip the Script", réunissant les plus grandes stars du football et des célébrités mondiales à l'approche de la Coupe du Monde 2026. La vidéo met en scène des héros actuels comme Cole Palmer, Erling Haaland, Kylian Mbappé et Vinicius Junior, qui présentent les dernières innovations de la marque. Selon Goal.com rapporte .

La campagne fait participer non seulement des joueurs actifs, mais aussi des légendes telles que Cristiano Ronaldo, Eric Cantona, Ronaldinho, Zlatan Ibrahimović et Didier Drogba. Le film met l'accent sur l'aspect créatif du football, promouvant l'idée de briser les moules rigides et de s'appuyer sur le jeu instinctif. Des célébrités comme Kim Kardashian, Travis Scott, LeBron James et Channing Tatum apparaissent également dans les images.

Selon Helena Thornton, vice-présidente de la direction mondiale de la marque chez Nike, la campagne repose sur la conviction que les moments les plus inoubliables du football se produisent lorsque les joueurs font confiance à leurs sentiments intérieurs. "Nous voulions rencontrer la communauté du football là où elle se trouve – pas seulement sur les écrans, mais dans leur monde et leurs sous-cultures", déclare Thornton.

Parallèlement au film, Nike a dévoilé ses nouveaux produits. Les nouveaux maillots des fédérations sont équipés de la technologie de refroidissement Aero-FIT, tandis que les crampons Mercurial, Phantom et Tiempo actualisés sont conçus pour offrir vitesse, contrôle et précision sur le terrain. La campagne comprend également des initiatives visant à soutenir le football des jeunes.