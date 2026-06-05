L'avion russe MS-21, remplaçant de Boeing et Airbus, sera lancé en 2027

La date de première livraison de l'avion MS-21, développé comme alternative aux appareils tels que le Boeing 737 et l'Airbus A320, a été annoncée. Selon Sergey Chemezov, directeur de Rostec, 4 à 5 appareils de ce modèle devraient être mis en service en 2027. Ixbt.com rapporte .

Les vols de certification pour le programme MS-21 devraient s'achever au premier trimestre 2027. Ensuite, la production en série de l'avion de ligne commencera. Actuellement, les premiers prototypes de série SJ-100 et MS-21 sont prêts et attendent les tests appropriés.

Le MS-21-310 est un nouvel avion de passagers moyen-courrier russe, développé par le bureau d'études Yakovlev. L'appareil peut transporter jusqu'à 211 passagers. Sa particularité réside dans la forte proportion de matériaux composites dans sa structure (environ 40 %) et son équipement avec des moteurs modernes PD-14.

Actuellement, des travaux actifs sont menés pour localiser entièrement le projet et remplacer les importations. L'avion est équipé de plus de 70 composants et systèmes fabriqués en Russie. D'ici 2026, l'objectif est de créer une version totalement indépendante des technologies étrangères.