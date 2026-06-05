La Lada Granta équipée d'une boîte CVT comme la Lada Vesta

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La Lada Granta équipée d'une boîte CVT comme la Lada Vesta

La voiture la plus populaire de Russie, la Lada Granta, recevra un nouveau type de transmission dans les années à venir. Selon le PDG d'AvtoVAZ, Maxim Sokolov, le modèle sera équipé d'une boîte CVT WLY, similaire à celle de la Lada Vesta. Ixbt.com rapporte cette information.

Les ingénieurs ont dû apporter des modifications techniques importantes pour adapter cette transmission au modèle Granta. Initialement, l'unité ne tenait pas sous le capot, ce qui a nécessité la refonte non seulement du boîtier de la CVT, mais aussi de certains panneaux de carrosserie.

La nouvelle transmission fonctionnera exclusivement avec le moteur 8 soupapes de 90 chevaux. Selon Sokolov, cette combinaison assure une durabilité à long terme de l'unité, avec une durée de vie proche de celle du moteur.

Il faudra un certain temps pour adapter les lignes de production et terminer tous les tests. Par conséquent, les Lada Granta équipées d'une boîte CVT devraient entrer en production au premier semestre 2027.

AvtoVAZLada GrantaLada VestaBoîte CVTAutomobile
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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