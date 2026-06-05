Le Real Madrid offre 150 millions d'euros pour une star du Bayern

Le président du Real Madrid, Florentino Pérez, se prépare à réaliser l'un des plus grands transferts de l'histoire du club. Selon le journal britannique The Telegraph, le club madrilène examine une offre pouvant atteindre 175 millions d'euros pour l'attaquant du Bayern Michael Olise. Bien que Pérez ait publiquement nié ce transfert, des initiés soulignent que les négociations se poursuivent en coulisses. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Le directeur sportif du Bayern, Max Eberl, avait déjà tenté de mettre fin à cette affaire en avril. Selon lui, Michael Olise est une pièce maîtresse du projet à long terme de l'équipe et n'a pas l'intention de quitter Munich. Eberl a également précisé qu'il n'y avait pas de clause libératoire dans le contrat du joueur, qui court jusqu'en 2029.

Florentino Pérez, pour sa part, a annoncé qu'il enverrait une offre officielle d'au moins 150 millions d'euros pour une star du calibre de Cristiano Ronaldo à l'un des clubs leaders de la Ligue des champions. Le président a souligné que cette transaction serait le transfert le plus cher de l'histoire du Real Madrid et constitue une priorité pour l'équipe.

Pour l'instant, Michael Olise semble satisfait de sa carrière à la Säbener Straße. Cependant, l'intérêt d'un géant comme le Real Madrid et la somme énorme offerte pourraient changer radicalement la situation sur le marché des transferts. La direction du Bayern a indiqué qu'elle prendrait toutes les mesures nécessaires pour conserver sa star.